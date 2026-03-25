Drei Tage, alle Spiele: Der #22. Spieltag in der Bezirksliga rollt an

Auf dem Papier ist das Ding schnell erzählt: Zweiter gegen Zehnter, Favorit klar, bitte weitergehen. Aber wer nur auf Tabellen schaut, hat vermutlich auch noch einen Videotext-Knopf am Fernseher. Denn die Formkurve sagt etwas ganz anderes: Altenlingen trifft hier nicht auf den Zehnten, sondern auf eine Mannschaft, die sich zuletzt wie ein heimlicher Zweiter benimmt, mit Siegen gegen Lohne, Freren und Schwefingen im Gepäck. Nennt man wohl: angekommen in der Liga.

Und plötzlich wird aus „Pflichtaufgabe“ ein Spiel mit leicht erhöhtem Puls.

Egbers? Eher Naturgewalt.

Ein Name schwebt über dem Wallkamp wie eine dunkle Gewitterwolke: Hendrik Egbers. 18 Tore in 20 Spielen, das ist keine Statistik mehr, das ist eine Ansage. Die Zevenhuizen-Elf wird sich also weniger mit Ballbesitzfragen beschäftigen, sondern eher mit der Frage: Wie hält man eigentlich jemanden auf, der gerade alles trifft, was ihm vor die Füße fällt?

Spoiler: Ganz verhindern lässt sich das selten. Aber einschränken wäre schon ein Anfang.

Déjà-vu oder Déjà-nicht?

Das Hinspiel? 1:0 für Altenlingen. Kein Spektakel, aber genau die Sorte Ergebnis, die man im Meisterschaftskampf gern sammelt wie andere Leute Payback-Punkte. Und genau das braucht der ASV auch diesmal, um Union Lohne weiter im Nacken zu sitzen.

Aber Veldhausen hat zuletzt bewiesen: Die fahren nicht mehr irgendwo hin, um nett mitzuspielen. Die nehmen Punkte mit. Wenn’s sein muss, auch bei einem Aufstiegsanwärter.

Und mittendrin: der Mann mit der Pfeife

Geleitet wird das Ganze von Sarius Beernink, unterstützt von Lucas Weusmann und Muzaffer Erol Abuska. Also drei Männer, die im Zweifel entscheiden, ob es am Ende heißt: „klarer Elfer“ oder „Mut zur Lücke“.

Fazit?

Topspiel im Tarnanzug.

Oder anders gesagt: Wer hier nur wegen der Tabelle einschaltet, bleibt am Ende vielleicht wegen der Geschichte.