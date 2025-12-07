Drei Tage, 24 Teams: Krefelder Budenzauber wirft seine Schatten voraus

Dynamik, Tempo, Spielwitz. Ein enges Feld, kleine Tore, volle Tribünen. Vom 2. bis 4. Januar wird es all das in der Glockenspitzhalle geben. Denn an diesen drei Tagen findet die offene Krefelder Hallenstadtmeisterschaft 2026 statt, die in diesem Jahr vom KTSV Preußen organisiert und ausgerichtet wird. Gespielt wird wie immer mit Vollbande und damit ohne Seitenaus. Gesucht wird der Nachfolger des KFC Uerdingen, der zu Beginn des laufenden Jahres den Titel einheimste.
Über 2000 Zuschauer erwarten die Organisatoren an den drei Turniertagen, entsprechend laufen die Vorbereitungen inzwischen schon auf Hochtouren. Dazu gehörte auch die Auslosung der Gruppen. Insgesamt 24 Mannschaften, 19 aus Krefeld und fünf aus dem Umland, nehmen am dreitägigen Spektakel teil, die nun von Mit-Organisator Julian Winter aus dem Fußballvorstand des KTSV und Andre Soer, dem Präsidenten des Hauptvereins in vier Sechser-Gruppen aufgeteilt wurden.
Diese Einteilung ergab die Auslosung:
Die Gruppe A spielt am Freitag, 2. Januar, ab 18 Uhr. Am Samstag, 3. Januar startet die Gruppe B um 11 Uhr. Im Anschluss ist um 14.15 Uhr Anstoß in der Gruppe C. Die Gruppe D schließt die Vorrunde am gleichen Tag ab. Beginn ist hier um 17.30 Uhr. Am Sonntag, 4. Januar folgt dann ab 11 Uhr die Endrunde um den Titel, für die sich insgesamt zehn Teams in den Gruppen qualifizieren können – aus allen vier Gruppen ziehen jeweils die beiden Gruppenersten in die Endrunde ein. Zudem qualifiziert sich jeweils der bessere Gruppendritte im Vergleich der Gruppen A/B sowie C/D – also noch einmal zwei weitere Teams.
Das Teilnehmerfeld ist dabei ebenso vielfältig wie unterschiedlich spielstark aufgestellt. Als Favoriten werden sicherlich die beiden Oberligisten KFC Uerdingen und SC St. Tönis in das Geschehen eingreifen. Und auch die drei vertretenen Bezirksligisten aus Tönisberg, Fischeln und Bockum dürften sich Chancen ausrechnen. Aber wie immer gilt: In der Halle ist grundsätzlich einiges möglich, Überraschungen immer wieder an der Tagesordnung. Entsprechend groß ist bereits jetzt die Vorfreude bei den Organisatoren. „Der KTSV Preussen 1855 freut sich auf engagierten Kampf, spannende Duelle und zahlreiche Zuschauer – und hofft auf sportlich faire Spiele mit packender Stimmung“, so die Verantwortlichen.