Drei Tage, 24 Teams: Krefelder Budenzauber wirft seine Schatten voraus

Gruppe A VfL Tönisberg, KTSV Preussen, SSV Strümp, TSV Bockum, Viktoria Krefeld, Linner SV;

Gruppe B VfR Fischeln, Anadolu Türkspor Krefeld, TSV Bockum 2, TuS Gellep Stratum, SuS Krefeld, KSV Pascha Spor Krefeld;

Gruppe C KFC Uerdingen, SC Schiefbahn, VfB Uerdingen, SC Viersen Rahser, SV Oppum, FC Hellas Krefeld 2;

Gruppe D SC St. Tönis, CSV Marathon, FC Hellas Krefeld, FC Traar, BV Union Krefeld, RSG Verberg Gartenstadt.

Die Gruppe A spielt am Freitag, 2. Januar, ab 18 Uhr. Am Samstag, 3. Januar startet die Gruppe B um 11 Uhr. Im Anschluss ist um 14.15 Uhr Anstoß in der Gruppe C. Die Gruppe D schließt die Vorrunde am gleichen Tag ab. Beginn ist hier um 17.30 Uhr. Am Sonntag, 4. Januar folgt dann ab 11 Uhr die Endrunde um den Titel, für die sich insgesamt zehn Teams in den Gruppen qualifizieren können – aus allen vier Gruppen ziehen jeweils die beiden Gruppenersten in die Endrunde ein. Zudem qualifiziert sich jeweils der bessere Gruppendritte im Vergleich der Gruppen A/B sowie C/D – also noch einmal zwei weitere Teams.

Das Teilnehmerfeld ist dabei ebenso vielfältig wie unterschiedlich spielstark aufgestellt. Als Favoriten werden sicherlich die beiden Oberligisten KFC Uerdingen und SC St. Tönis in das Geschehen eingreifen. Und auch die drei vertretenen Bezirksligisten aus Tönisberg, Fischeln und Bockum dürften sich Chancen ausrechnen. Aber wie immer gilt: In der Halle ist grundsätzlich einiges möglich, Überraschungen immer wieder an der Tagesordnung. Entsprechend groß ist bereits jetzt die Vorfreude bei den Organisatoren. „Der KTSV Preussen 1855 freut sich auf engagierten Kampf, spannende Duelle und zahlreiche Zuschauer – und hofft auf sportlich faire Spiele mit packender Stimmung“, so die Verantwortlichen.