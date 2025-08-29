Drei Tätlichkeiten ohne Videobeweis: Zehetbauer lange gesperrt

Die Remiskönige des FC Ismaning haben ein kleines bisschen für die Wende gesorgt. Bei Türkgücü München gab es den ersten Saisonsieg, den man nun mit einem Dreier gegen den FC Deisenhofen (Freitag, 18 Uhr) veredeln könnte. Ein weiterer Sieg würde den FCI nun wieder richtig in das Mittelfeld der Liga katapultieren.

Gefühlt haben die Ismaninger zweimal in Serie gewonnen. „Das 3:3 gegen Pipinsried nach dem 0:3-Rückstand hat sich auch wie ein Sieg angefühlt“, sagt Trainer Jacky Muriqi Für die drei Punkte hätte die Partie nur fünf Minuten länger gehen müssen. Ismaning sieht sich auf dem richtigen Weg und empfängt eine Deisenhofener Mannschaft, die das letzte Spiel noch wegatmen muss.

Gegen den TSV Nördlingen führte man in der 85. Minute deutlich 3:0 und kassierte in den letzten zehn Minuten Spielzeit noch drei Hütten. Muriqi sieht in diesem irren Kick aus der Vorwoche eine klare Warnung: „Wenn du nach 85 Minuten völlig verdient mit 3:0 gegen Nördlingen führst, dann hast du vieles richtig gemacht.“

Altin Maxhuni und Jeremie Zehetbauer fehlen lange

Heute muss der zu Saisonbeginn gesetzte Innenverteidiger Altin Maxhuni noch einmal zuschauen. Für seine Rote Karte gegen Schwaig bekam er mit vier Spielen Sperre eine harte Strafe. Der Verband erklärte, dass er schließlich Wiederholungstäter sei. Da ist aber nichts im Vergleich zu Jeremie Zehetbauer, der nach seinem Platzverweis bei Schalding-Heining langfristig gesperrt wurde.

Im Bericht des Schiedsrichters war die Rede davon, dass der Linienrichter drei Tätlichkeiten des Ismaningers registriert habe. Auf dem Videomaterial der Ismaninger war davon nichts zu sehen und Trainer Muriqi glaubt seinem Spieler: „Er sagt immer wieder, nichts getan zu haben. Und das, obwohl sie ihn schon sehr provoziert haben.“

FC Ismaning mit Luxusproblemen

Der Kader gegen Deisenhofen wird ein gutes Stück größer als zuletzt. Alekzandar Sinabov ist in der Offensive wieder eine spannende Alternative und der aus Garching gekommene Dimitri Vourtsis darf nun auch erstmals eingesetzt werden. Er brachte von seinem ehemaligen Verein noch eine Sperre mit.

Auch Alessio Thies ist nach einigen Wochen Verletzung bereit für die Bayernliga. Das bedeutet für Jacky Muriqi eine ganze Reihe von Luxusproblemen bei der ersten Mannschaft und der Frage, wer alles überhaupt mit auf die Ersatzbank darf. Nun kommt der große Ismaninger Kader erstmals so richtig zum Tragen.