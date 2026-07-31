 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Drei Tabellenführer! Wer kann nachlegen?

3. Spieltag: Aufsteiger Stamsried zum Topspiel nach Willmering +++ Mitterdorf und Arnschwang packen ihre Koffer +++ Abendspiel Chambtal gegen Eschlkam

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Die DJK Arnschwang (links) visiert in Premeischl den dritten Sieg im dritten Saisonspiel an.
Die DJK Arnschwang (links) visiert in Premeischl den dritten Sieg im dritten Saisonspiel an. – Foto: Julia Baumann

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Kreisliga Ost
1.FC Miltach
DJK Vilzing II
SG FC Chamerau
Eschlkam

In der Kreisliga Ost gehen drei Mannschaften mit identischer Bilanz als gemeinsamer Tabellenführer in den 3. Spieltag. Zu diesem Top-Trio gehört durchaus überraschend auch der FC Stamsried. Der Liganeuling hat auswärts ein hartes Brett zu bohren, geht es doch zur ebenfalls noch verlustpunktfreien SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Ebenfalls auf Reisen gehen die DJK Arnschwang (in Premeischl) und die SpVgg Mitterdorf (bei der SG Schloßberg). Eröffnet wird der Spieltag mit dem Freitags-Heimspiel der SG Chambtal gegen Eschlkam.

Heute, 19:15 Uhr
SG Chambtal
SG ChambtalSG Chambtal
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
19:15live

Die SG Chambtal (11., 0) machte bereits heute Abend den Gastgeber für die SpVgg Eschlkam (6., 4). Während Chambtal zuletzt eine herbe Niederlage beim FC Stamsried einstecken musste, fuhr Eschlkam am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SG Schloßberg die volle Ausbeute ein.

Morgen, 17:00 Uhr
1. FC Miltach
1. FC Miltach1.FC Miltach
SG Waldmünchen / Geigant
SG Waldmünchen / GeigantSG Waldmünchen / Geigant
17:00live

Beim 1. FC Miltach (13., 0) gibt am kommenden Samstag die SG Waldmünchen/Geigant (7., 3) ihr Stelldichein. Mit einer knappen Niederlage musste sich Waldmünchen vor Wochenfrist gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn abfinden. Der 1. FCM hingegen kassierte fünf Buden gegen die SG Chamerau-Chammünster und ging somit ebenfalls leer aus.

Morgen, 19:30 Uhr
SG FC Chamerau / Chammünster
SG FC Chamerau / ChammünsterSG FC Chamerau
SG Michelsdorf / ASV Cham
SG Michelsdorf / ASV ChamSG Michelsdorf
19:30

Angesprochene SG Chamerau-Chammünster (5., 4) hat am dritten Spieltag die SG Michelsdorf/Cham II (8., 3) zu Gast. Mit einem klaren Dreier ging Chamerau-Chammünster am vergangenen Spieltag beim 1. FC Miltach vom Platz. Doch auch die SG Michelsdorf konnte sich knapp bei der DJK Vilzing II behaupten und sich dadurch den Dreier einholen.

So., 02.08.2026, 15:15 Uhr
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf
15:15

Mit-Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf (1., 6) ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SG Schloßberg (12., 0). Die SpVgg gewann zuletzt die zweite Partie in Folge gegen die SG Schönthal-Premeischl, während die SG Schloßberg knapp bei der SpVgg Eschlkam unterlegen war und somit erneut keine Punkte sammeln konnte.



So., 02.08.2026, 15:15 Uhr
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
FC Stamsried
FC StamsriedFC Stamsried
15:15

Am Sonntag tritt Aufsteiger und Mit-Tabellenführer FC Stamsried (1., 6) bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 6) an. Die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute bei der SG Waldmünchen sichern. Ebenso mit einem klaren Heimsieg sicherte sich allerdings auch Stamsried den Dreier gegen die SG Chambtal.

So., 02.08.2026, 16:00 Uhr
SG Schönthal-Premeischl
SG Schönthal-PremeischlSchönt/Prem
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang
16:00

Die ebenfalls an der Tabellenspitze stehende DJK Arnschwang (1., 6) ist am kommenden Spieltag bei der SG Schönthal-Premeischl (10., 1) gefordert. Während Schönthal am vergangenen Wochenende bei der SpVgg Mitterdorf leer ausging, sicherte sich die DJK mit einem 4:0 auf heimischem Terrain gegen den FC Untertraubenbach die volle Punkteausbeute.

So., 02.08.2026, 16:15 Uhr
FC Untertraubenbach
FC UntertraubenbachU`traubenb.
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing II
16:15live

Der FC Untertraubenbach (14., 0) empfängt zum dritten Spieltag die DJK Vilzing II (9., 1). Bei der knappen Niederlage gegen die SG Michelsdorf/Cham II ging der Vilzinger Regionalliga-Unterbau zuletzt leer aus. Untertraubenbach konnte sich bei der DJK Arnschwang vor einer Woche allerdings nicht behaupten und kassierte eine herbe Niederlage.