Drei Tabellenführer! Wer kann nachlegen?

Die DJK Arnschwang (links) visiert in Premeischl den dritten Sieg im dritten Saisonspiel an. – Foto: Julia Baumann

In der Kreisliga Ost gehen drei Mannschaften mit identischer Bilanz als gemeinsamer Tabellenführer in den 3. Spieltag. Zu diesem Top-Trio gehört durchaus überraschend auch der FC Stamsried. Der Liganeuling hat auswärts ein hartes Brett zu bohren, geht es doch zur ebenfalls noch verlustpunktfreien SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Ebenfalls auf Reisen gehen die DJK Arnschwang (in Premeischl) und die SpVgg Mitterdorf (bei der SG Schloßberg). Eröffnet wird der Spieltag mit dem Freitags-Heimspiel der SG Chambtal gegen Eschlkam.

Heute, 19:15 Uhr SG Chambtal SG Chambtal SpVgg Eschlkam Eschlkam 19:15 live PUSH



Die SG Chambtal (11., 0) machte bereits heute Abend den Gastgeber für die SpVgg Eschlkam (6., 4). Während Chambtal zuletzt eine herbe Niederlage beim FC Stamsried einstecken musste, fuhr Eschlkam am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Heimsieg gegen die SG Schloßberg die volle Ausbeute ein.







Beim 1. FC Miltach (13., 0) gibt am kommenden Samstag die SG Waldmünchen/Geigant (7., 3) ihr Stelldichein. Mit einer knappen Niederlage musste sich Waldmünchen vor Wochenfrist gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn abfinden. Der 1. FCM hingegen kassierte fünf Buden gegen die SG Chamerau-Chammünster und ging somit ebenfalls leer aus.







Angesprochene SG Chamerau-Chammünster (5., 4) hat am dritten Spieltag die SG Michelsdorf/Cham II (8., 3) zu Gast. Mit einem klaren Dreier ging Chamerau-Chammünster am vergangenen Spieltag beim 1. FC Miltach vom Platz. Doch auch die SG Michelsdorf konnte sich knapp bei der DJK Vilzing II behaupten und sich dadurch den Dreier einholen.





So., 02.08.2026, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg SpVgg Mitterdorf Mitterdorf 15:15 PUSH



Mit-Spitzenreiter SpVgg Mitterdorf (1., 6) ist am kommenden Sonntag zu Gast bei der SG Schloßberg (12., 0). Die SpVgg gewann zuletzt die zweite Partie in Folge gegen die SG Schönthal-Premeischl, während die SG Schloßberg knapp bei der SpVgg Eschlkam unterlegen war und somit erneut keine Punkte sammeln konnte.













Am Sonntag tritt Aufsteiger und Mit-Tabellenführer FC Stamsried (1., 6) bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (4., 6) an. Die Hausherren der Partie konnten sich am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute bei der SG Waldmünchen sichern. Ebenso mit einem klaren Heimsieg sicherte sich allerdings auch Stamsried den Dreier gegen die SG Chambtal.







Die ebenfalls an der Tabellenspitze stehende DJK Arnschwang (1., 6) ist am kommenden Spieltag bei der SG Schönthal-Premeischl (10., 1) gefordert. Während Schönthal am vergangenen Wochenende bei der SpVgg Mitterdorf leer ausging, sicherte sich die DJK mit einem 4:0 auf heimischem Terrain gegen den FC Untertraubenbach die volle Punkteausbeute.







Der FC Untertraubenbach (14., 0) empfängt zum dritten Spieltag die DJK Vilzing II (9., 1). Bei der knappen Niederlage gegen die SG Michelsdorf/Cham II ging der Vilzinger Regionalliga-Unterbau zuletzt leer aus. Untertraubenbach konnte sich bei der DJK Arnschwang vor einer Woche allerdings nicht behaupten und kassierte eine herbe Niederlage.