Drei Stunden Anreise: TuS Geretsried will beim SV Schalding-Heining punkten

Keita Kawai, im Spiel gegen Schwabmünchen verletzt ausgewechselt, steht gegen Schalding-Heining wieder im Kader. – Foto: Rudi Stallein

Der TuS Geretsried tritt am Dienstagabend beim SV Schalding-Heining an. Die Mannschaft will nach dem 0:0 gegen Schwabmünchen endlich auswärts punkten – und auf der Rückfahrt im Bus etwas zu feiern haben.

Viel Zeit, darüber zu grübeln, ob das 0:0 nun einen Punktgewinn bedeutet oder den Verlust von zwei Zählern, bleibt den TuS-Aktiven nicht. Diesen Dienstagabend steht bereits die nächste Partie auf dem Programm: Ab 18.30 Uhr ist die Grelics-Truppe beim SV Schalding-Heining zu Gast. Und dort wäre ein Unentschieden zumindest zum jetzigen Zeitpunkt durchaus als Erfolg zu werten; in der vergangenen Saison kehrte der TuS als Aufsteiger mit einer 0:5-Watschn von der Reise nach Passau zurück. Das Rückspiel in Geretsried ging mit 0:1 verloren. „Schalding ist zu Hause eine Wucht, mit vielen Fans im Rücken“, erwartet Grelics eine aktive Mannschaft, die vermutlich ebenfalls mit einem Sieg dem Saisonstart eine positive Richtung wird geben wollen.

Der Ärger war schnell verraucht. „Ich glaube, das kann jeder einordnen. Der Punkt geht in Ordnung“, kommentierte Trainer Martin Grelics die Nullnummer seines TuS Geretsried gegen den TSV Schwabmünchen am Samstagnachmittag. Selbstredend hatte man im Geretsrieder Lager gegen den Aufsteiger, der bis dahin mit null Punkten das Tabellenende zierte, mehr erwartet. Aber dafür reichte es nicht. „Was das Spiel mit dem Ball angeht, bin ich nicht zufrieden“, betont der TuS-Coach und räumt ein. „Da war es eines unserer schlechteren Spiele.“

„Sie sind ähnlich gestartet wie wir und hatten sicher andere Erwartungen“, mutmaßt der Geretsrieder Cheftrainer. Ein Sieg, zwei Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen gegen den FC Pipinsried (1:4) und in Heimstetten (0:1) stehen auf dem Konto der Niederbayern. Allerdings seien die bisherigen Ergebnisse „noch nicht ganz aussagekräftig“, so Martin Grelics. Weshalb er auch der Tabelle noch „keinen großen Stellenwert“ beimesse. „Es zeichnet sich ab, dass es kein Team gibt, das krass abfällt“, zieht der Coach mit Blick auf die vergangenen fünf Spieltage Zwischenbilanz. Die Ausnahme stellt bisher der FC Pipinsried dar, der mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 19:4 seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert hat.

Für die Partie gegen das Team von Ex-Profi Heiko Schwarz, der im Sommer das Traineramt beim SV Schalding-Heining übernahm, orientieren sich die inhaltlichen Vorgaben an der Mängelliste vom Wochenende. „Wir müssen klarer werden in unseren Aktionen“, fordert Grelics. Gegen Schwabmünchen sah er beispielsweise „keine guten Flugbälle nach vorn“ und häufig „überkomplizierte Ideen“. Mit anderen Worten: Das Zusammenspiel im Offensivverhalten hat nicht funktioniert. „Wir haben mehr Ideen drauf, aber sie an dem Tag nicht gezeigt.“

Unabhängig davon wird es in der Geretsrieder Startelf Änderungen geben. Innenverteidiger Robin Renger fehlt berufsbedingt die nächsten drei Spiele; ebenso lange ist Taso Karpouzidis aus persönlichen Gründen nicht verfügbar. Beide Fehlzeiten war allerdings lange angekündigt. Wohl wieder fit für einen Einsatz ist Keita Kawai, der gegen Schwabmünchen wegen muskulärer Probleme kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus dem Spiel genommen werden musste. Ungeachtet der personellen Umstellungen bleibt die Zielsetzung gleich: „Wir müssen mehr machen, mehr Chancen kreieren, auch auswärts“, fordert Martin Grelics. Sein Wunsch: „Das Spiel so lange wie möglich offenhalten und irgendwann auf unsere Seite ziehen.“ Will heißen: Im besten Fall das Spiel gewinnen, „damit wir im Bus auf der Rückfahrt was zu feiern haben.“ Schließlich will man die längste Auswärtsfahrt der Saison nicht mit leeren Händen beenden.

Für die Fahrt zum Spiel beim SV Schalding-Heining setzt der TuS einen Bus ein, in dem noch Plätze für Fans frei sind. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Isarau-Stadion.