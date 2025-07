Drei Stützen und drei Neue: Oberpframmern vergrößert Kreisliga-Kader

Traditionsgemäß wurde das durch eine Ansprache des Vereinsvorsitzenden Andreas Lutz und von Abteilungsleiter Benedikt Fürst eingeleitet. Wobei noch einmal die „außergewöhnliche Leistung“ in der Vorsaison lobende Erwähnung fand. Trotz kleinen Kaders und mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen hatten Lechners und Co Rang vier erreicht. Wobei man sogar lange auf Aufstiegskurs war.

Umso erfreuter zeigten sich die beiden Funktionäre, dass mit Kapitän Daniel Esterl, Viktor Pommer und Spielmacher Felix Kronester drei Mannschaftsstützen beim ersten Training der Saison 2025/26 wieder dabei waren. Unter den 30 Spielern, die beim Auftakt zugegen waren, befanden sich auch drei Neuzugänge: Valentin Hain (bislang beim ASV Glonn), Valentin Kammerloher (SV Bruck) und Mirko Pietrzak (TSV Zorneding).

Sie sollen helfen, die Vorgabe von Abteilungschef Fürst zu erfüllen: „Besser sein als im vergangenen Jahr.“ Was schwer werden dürfte. Ist der Pframmerner Kader (Lutz: „Der wird in Pframmern immer eng sein“) nicht gerade üppig besetzt. „Wir freuen uns schon, wenn wir 15, 16 fitte Spieler ohne Probleme zusammen bekommen“, so Andreas Lutz.