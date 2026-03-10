Drei starke Punkte gegen Pfiffelbach

Am Sonntag ging es für unsere Zweite zu Hause auf dem Lindenberg gegen Pfiffelbach um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Duell der beiden aktuell fairsten Teams der Liga war aus VfB-Sicht von Anfang an spannend und unterhaltsam. Oberweimar bestimmte das Spiel und versuchte lange aus den gut herausgespielten Chancen Profit zu schlagen. Erst in der 37. Minute gelang jedoch der Hüsertruppe durch ein als Eigentor von Abe gewertetes Tor von Posecker die Führung. Zwei Minuten später erzielte der starke Posecker (diesmal ohne gegnerische Mithilfe) nach Schneiders Vorlage den 2:0 Halbzeitstand.

Der Knoten schien fürs erste geplatzt. Auch im zweiten Abschnitt dominierte der VfB, allerdings ergaben sich jetzt weniger Chancen, da Pfiffelbach mehr ins Spiel kam, leidenschaftlich verteidigte und offensiv versuchte Nadelstiche zu setzen. Doch Oberweimar hielt mannschaftlich geschlossen zusammen, sodass es kaum ein Durchkommen gab. Besonders die VfB-Innenverteidiger Wiedenbeck und Grunert sorgten für Stabilität und Ruhe durch das gesamte Spiel hindurch. Lediglich in der 69. Minute brachen die Gäste durch die Ketten, aber Schneider war auf dem Posten und vereitelte die einzige Chance auf den Anschlusstreffer bärenstark. In der 81. Minute schickte Lück dann Posecker mit einem Sahnepass auf die Reise, der diese Gelegenheit, ohne Aßmann eine Chance zu lassen, mit einem Schlenzer ins lange Eck veredelte. Ein sehr sehenswertes Tor, welches den 3:0 Endstand besiegelte.