Drei Standards, drei Tore: Die Entscheidung für Geretsried II

TuS Geretsried II setzte sich mit 3:1 über Eurasburg in der Spitzengruppe fest. In diesem Kreisliga-Derby verpassen die Eurasburger Big Points.

Doch es gab durchaus Momente, die diesem Kreisliga-Derby eine Wendung hätten geben können. Etwa in der 33. Minute, als Lukas Bergmoser mit wuchtigem Schuss nur den Pfosten des Geretsrieder Tores getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber mit 1:0 vorn: Toni Berger hatte in der 9. Minute die Geretsrieder Führung mit einem leicht abgefälschten Freistoß erzielt. Kurz nach dem Pfostenkracher schüttelte Christoph Klein seinen Lockenkopf, weil er nicht glauben konnte, dass Eurasburgs Torhüter Stefan Klostermair seinen Schuss aus 14 Metern abgewehrt hatte.

Zwei Minuten später beförderte Klein einen Eckball von Michael Öttl am kurzen Pfosten stehend per Kopf ins lange Eck zum 2:0 für die Gastgeber. „Da sind wir nur ein Dutterl zu spät“, haderte SV-Coach Jung mit fehlendem Glück im ansonsten stabilen Defensivverhalten und sah sein Team wenig später als Opfer einer „Zweiklassengesellschaft“ des Unparteiischen, der seiner Meinung nach die Heimelf unverhältnismäßig bevorteilt hatte. Beispielsweise indem er dem TuS einen Freistoß zusprach, „der keiner war“ – was Berger nicht daran hinderte, das Spielgerät fünf Minuten vor der Pause zum 3:0 ins Netz zu schweißen.

Die deutliche Führung war womöglich ursächlich für einen spürbaren Leistungsabfall beim TuS im zweiten Durchgang. „Da sind wir etwas ins Schwimmen gekommen“, musste Trainer Lukas Haustein eingestehen. „Vielleicht waren sie sich zu sicher und haben es etwas zu locker genommen.“ So erspielten sich die abstiegsbedrohten Eurasburger zunehmend Feldvorteile. Die Hausherren konnten sich bei ihrem Torhüter Lukas Günther bedanken, der bei einem Schuss von Felix Nörling stark reagierte (50.).

Geretsried verbuchte ihre Möglichkeiten

Viel mehr an zwingenden Gelegenheiten waren den Gästen allerdings auch in der zweiten Halbzeit nicht vergönnt. Geretsried zog in der 75. Minute nach Aluminiumtreffern gleich, Julian Schedler traf mit seinem Schlenzer nur die Latte. In der 82. Minute verkürzte Nörling, der bei einem Querpass am langen Pfosten völlig blank stand, auf 1:3. Die letzten Möglichkeiten verbuchten die Hausherren: In der 88. Minute scheiterte zunächst Thomas Schnaderbeck an Klostermair, den Nachschuss von Korbinian Dosch klärte Jonas Muck auf der Linie. Dann war Schluss.

„Das war bestimmt nicht unsere beste Leistung.“

Lukas Haustein

„Das war bestimmt nicht unsere beste Leistung“, gestand nach Spielschluss Lukas Haustein, der vor allem monierte, das alle Tore seiner Mannschaft aus Standards resultierten: „Wieder kein Tor aus dem Spiel heraus, daran müssen wir arbeiten.“ Sein Kollege Felix Jung fasste zusammen: „Der TuS ist kein Gegner, den wir auf unserem Verrechnungskonto unter Haben verbucht haben. Aber heute wären Big Points möglich gewesen.“