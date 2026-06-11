Drei Stammkräfte gehen beim Landesliga-Spitzenteam Der SV Zimmern verabschiedet sich nach einer starken Saison von drei Spielern. von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Zimmern

Der SV Zimmern beendet eine starke Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, auf Rang vier und verabschiedet drei langjährige Spieler. Stefan Mutapcic, Deniz Demir und Tadeo Sias Campos trugen über Jahre hinweg das SVZ-Trikot. Nun wechseln sie zu neuen Stationen, der Verein sagt nachdrücklich Danke für ihren langjährigen Einsatz.

Sportlich war es für den SV Zimmern eine überzeugende Runde. Nach 32 Spielen standen 17 Siege, sechs Unentschieden und neun Niederlagen, dazu 63:38 Tore und 57 Punkte. Damit belegte die Mannschaft Rang vier, nur knapp hinter dem VfB Bösingen und vor dem VfL Nagold. Umso emotionaler fallen die Abschiede dreier Spieler aus, die den Verein über viele Jahre begleitet haben. Stefan Mutapcic verlässt den SVZ in Richtung SG Empfingen. Der Mittelfeldspieler kommt in seiner bisherigen Bilanz auf 97 Spiele und starke 53 Tore. Besonders in den vergangenen drei Landesliga-Spielzeiten war er ein wichtiger Faktor: 15 Tore in der Saison 2023/2024, zehn Treffer 2024/2025 und elf Tore in der abgelaufenen Runde zeigen seine Bedeutung für die Offensive.

Auch Deniz Demir wechselt. Der Abwehrspieler schließt sich dem TSV Köngen an und verlässt Zimmern mit einer Bilanz von 64 Spielen und sieben Toren. In der abgelaufenen Saison kam er auf 25 Landesliga-Einsätze und war damit regelmäßig Teil der Mannschaft, die defensiv zu den stabileren Teams der Staffel gehörte. Tadeo Sias Campos wird ebenfalls verabschiedet. Der Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 70 Spiele und erzielte elf Tore. In der vergangenen Landesliga-Saison stand er 20-mal auf dem Platz und traf viermal.