Drei Spitzenteams so gut wie sicher beim Masters dabei

Die neue Tabelle beinhaltet noch eine Korrektur. Der FC Amed Saar erreichte den 2. Platz beim Turnier des SSC Schaffhausen. Irrtümlicherweise wurde der FC Amed Saar als 1. Mannschaft in die Wertungstabelle aufgenommen. Beim Turnier in Schaffhausen kann jedoch aufgrund der „Einheitlichen Bestimmungen“ FC Amed Saar nur als 3. Mannschaft gewertet werden. Die 2. Mannschaft spielte beim Turnier in Lebach. Die 1. Mannschaft trat in Nalbach an.

Es ging hoch her in der Joachim Deckarm-Halle in Saarbrücken. Wie ausgegelichen die Besetzung beim zweithöchstdotierten Veranstaltung der gesamten Qualifikation war, zeigt sich vor allem darin, dass von sieben Endrundenpartien fünf in der Verlängerung entschieden wurden. Der SV Auersmacher kämpfte sich durch ein 2:1 gegen Köllerbach im Viertelfinale und einen glücklichen 5:3-Erfolg gegen Limbach im Halbfinale ins Endspiel, wo der Tabellenführer der Qualifikationstabelle aus Jägersburg wartete. Und hier zeigte der Oberligist, warum er als Titelverteidiger wieder am Masters teilnehmen wird. Der SVA machte in vier Minuten aus einem 0:1-Rückstand einen 4:1-Vorsprung und die Partie war entschieden.

1. SV Auersmacher 36,50

2. FSV Jägersburg 18,25

3. FC Limbach 10,95

4. 1. FC Saarbrücken II 7,30







Der Verbandsligist von der SG Moseltal musste im Endspiel gegen den erstaunlich stark spielenden Bezirksligisten Britten-Hausbach bis zur letzten Sekunde kämpfen, um das Spiel mit 5:4 zu gewinnen. Kurz vor dem Schlusspfiff war David Faber mit seinem dritten Treffer für den Turniersieg verantwortlich.

1. SG Moseltal 20,50

2. SV Britten-Hausbach 10,25

3. FC Noswendel Wadern 6,15

4. FC Wadrill-Sitzerath 4,10

Ein ganz wichtiges Turnier für den FV Schwalbach! In der Endrunde schaltete man nacheinander mit Diefflen (2:1 im Viertelfinale), Köllerbach (4:2 im Halbfinale) und dem FC Limbach (4:1 im Finale) drei direkte Konkurrenten um die Mastersteilnahme aus und verdiente sich die 28 WP redlich.

1. FV Schwalbach 28,00

2. FC Limbach 14,00

3. SC Reisbach 8,40

4. SF Köllerbach 5,60

02.01.-04.01.2026 38. Sporthaus-Glaab Cup (VFB Theley 62 WP)

02.01.-04.01.2026 14. "meine VVB"-Cup (SF Hostenbach 46 WP)

03.01.-04.01.2026 Qualifikationsturnier (Spvgg Merzig 30 WP)

03.01.-04.01.2026 28. Regi-Cup (SV Rohrbach 66 WP)

03.01.-04.01.2026 Hallenmasters-Qualifikationsturnier (SV Felsberg 20 WP)

03.01.-04.01.2026 39. Neujahrturnier - 4. Solar Regio-Cup (FC Kleinblittersdorf 41 WP)