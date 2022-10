Drei Spitzen-Teams schaden sich selbst Da freut sich nicht nur der Tabellenführer aus Zepernick.

Am 9. Spieltag der Landesklasse Nord stellt sich das Verfolger-Trio hinter Einheit Zepernick selbst ein Bein durch Fehler in den Abwehrreihen und durch ein Missgeschick in Wriezen. Hier die Spieltags-Zusammenfassung mit Video-Interviews und Bildergalerie.