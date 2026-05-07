Drei Spieltage vor Schluss: willkommen in der Aufstiegslotterie! Sogar Monnerich liegt als Tabellenelfter nur 7 Punkte hinter Rang 4 von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Sogar Monnerich und Beles könnten theoretisch noch aufsteigen – Foto: Bertamé

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Bereits am Freitag begrüßt Mersch (12., 32 Punkte) den Tabellenvorletzten Schifflingen zu einem echten Krisengipfel. Beide haben keines ihrer letzten vier Spiele gewinnen können und blicken in den Abgrund. Vor allem eine Schifflinger Niederlage könnte für den Fusionsverein verheerend sein, da eine mögliche Rettung über die Relegation in dem Fall schwer bis unmöglich werden dürfte. Am Sonntag treffen sich Walferdingen (8., 43) und Fola (5., 45) zu einem wichtigen Spiel mit Blick Richtung Aufstiegsrelegation. Es deutet sich eine offene Auseinandersetzung an. Spitzenreiter Ettelbrück hat Beles zu Gast, das den Klassenerhalt geschafft hat und sich im Prinzip sogar nach oben orientieren könnte. Nichtsdestotrotz wird der FC Etzella als Favorit in sein Heimspiel gehen. Der FC Koeppchen (14., 25) steht weiter mit dem Rücken zur Wand. Nach drei Siegen in Serie folgten wieder zwei Niederlagen, dies aber gegen Topteams. Ob dies ein böses Omen für die anstehende Partie gegen Bettemburg ist, das den direkten Aufstieg noch im Visier hat? FuPa hat Koeppchen-Trainer Paulo Moura gefragt, wie die Prioritäten für die letzten drei Saisonspiele gesetzt werden.

Moura: „In der Rückrunde haben wir bewiesen, dass wir mithalten können“ „Unsere Priorität liegt einfach darin, so oft es geht zu punkten. Vergangenen Sonntag hatten wir Pech, wir hätten ein 1:1 verdient gehabt und uns wurde ein klarer Treffer aberkannt. Das war nicht schön! Wir wissen, dass es nur noch über die Relegation gehen wird, da wir uns in letzter Zeit nicht für unsere guten Leistungen belohnen konnten, doch so ist der Fußball. Wir müssen eben jetzt versuchen, noch 9 Punkte zu holen und dann werden wir sehen, wo wir stehen. In der Rückrunde haben wir bewiesen, dass wir mithalten können und das ist schon positiv. Ich kann mich beim Team nur bedanken für die ganze Arbeit, die es leistet.“ Monnerich musste am vergangenen Spieltag nach erfolgreichen Wochen zwar wieder einen Rückschlag einstecken, doch die insgesamt ansteigende Form könnte man gegen ein wenig konstantes Feulen bestätigen. Sollte für den Absteiger im Erfolgsfall sogar noch etwas nach obenhin gehen? Steinsels Tage in der Ehrenpromotion dürften nach sieben Jahren Zugehörigkeit gezählt sein. Nur mathematisch ist man noch nicht abgestiegen und am Sonntag begrüßt man den Tabellenvierten Rümelingen auf der heimischen Anlage, der aber zuletzt auf der Stelle trat.

Fehlt ein wirkliches Spitzenspiel bei den Ansetzungen der 28.Runde, so kommt die Partie Luxembourg City – Lorentzweiler dieser Bezeichnung nahe - nicht etwa wegen der Lage in der regulären Tabelle, sondern weil zwei in den letzten Wochen formstarke Teams sich gegenüberstehen werden. City winkt im Erfolgsfall ein Platz in der Aufstiegsrelegation, Lorentzweiler könnte je nach Ergebnissen der Konkurrenz erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die direkte Gefahrenzone verlassen. Berburg hat zwar noch theoretische Chancen auf den Aufstieg, bekommt aber Besuch vom Tabellenzweiten aus Wiltz. Es reicht ein Blick auf die Formtabelle, um die bessere Ausgangslage bei den Gästen zu sehen – doch dies muss wie stets in der Ehrenpromotion auch drei Spieltage vor Schluss nicht viel bedeuten. Am Freitag