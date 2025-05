Drei Spieltage vor Schluss: TuS Mondorf ist Meister!

Sechs-Punkte-Sieg mit Knall-Effekt

Das letzte Hindernis auf dem Weg zum sicheren Meistertitel war für den zukünftigen Landesligisten der SV Niederbachem - durchaus eine der heißeren Aktien der Bezirksliga. Der TuS ließ sich in seiner gewohnt beeindrucken Souveränität auch vom Tabellenfünften nicht aufhalten. Moritz Arnold stellte in der zwölften Minute auf 1:0, Haytam Bouskouchi stieß das Tor zur Landesliga mit seinem Treffer zum 2:0 in der 73. Minute ganz weit auf. Der Anschlusstreffer des SVN durch Mahdi Dhouib kam sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit zu spät. Mondorf brachte das knappe 2:1 über die Ziellinie und wird in der kommenden Saison wieder in der sechsthöchsten Spielklasse an den Start gehen.