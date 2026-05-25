Drei Spieltage vor Schluss: Spelle ist Meister! von P. M. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Krusenbusch haben sich die Frauen des SC Spelle-Venhaus Frauen vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga Weser-Ems gesichert. Drei Spieltage vor Saisonende krönte sich die Mannschaft nach einem umkämpften Auswärtsspiel zum Champion und hat am Pfingstmontag direkt die Chance auf den nächsten Titel.

Geduld gefragt gegen kämpferische Gastgeberinnen

Die Ausgangslage schien klar, doch gegen die abstiegsbedrohten Gastgeberinnen aus Krusenbusch tat sich Spelle schwerer als erwartet. Zwar kontrollierten die Gäste über weite Strecken den Ballbesitz, doch Krusenbusch blieb über Konter immer wieder gefährlich. Für die Führung sorgte Louisa Pelle bereits in der 16. Minute. Mit dem knappen 1:0 ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie eng, ehe Nina Wilmes nach Vorarbeit von Elo auf 2:0 erhöhte (74.). Der Anschlusstreffer von Romy Hennig in der 90. Minute machte die Schlussphase noch einmal spannend, doch Spelle ließ nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung über die Zeit.

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Pyrotechnik, Banner und die Chance aufs Double Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Eltern und Fans waren eigens nach Oldenburg gereist und überraschten die Mannschaft mit Bannern und Pyrotechnik. Auch die Gastgeberinnen aus Krusenbusch zeigten sich als faire Verliererinnen, überreichten eine Kiste und sorgten für die passende musikalische Begleitung zur Meisterfeier. Heute, 14:00 Uhr SV Ems Jemgum Ems Jemgum SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. 14:00 PUSH Doch lange bleibt keine Zeit zum Feiern: Bereits am Pfingstmontag wartet das Finale im Bezirkspokal. Dort trifft Spelle auswärts auf den SV Ems-Jemgum Frauen. Anpfiff ist um 14 Uhr in Jemgum. Gegen die starken Aufsteigerinnen hofft Spelle auf zahlreiche Unterstützung aus der Heimat und die Chance, die Saison mit dem nächsten Titel zu vergolden.