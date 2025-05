Drei Spieltage noch: VfB-Frauen wollen nächsten Schritt gehen

Nach den Spielen gegen die beiden Top Teams der Liga mit 0:9 Toren folgt nun das Auswärtsspiel beim ambitionierten Tabellendritten in München. Auch wenn es für Wacker noch maximal um Platz 3 geht(gleichbedeutend mit Quali für den DFB Pokal) wird der FFC nichts zu verschenken haben. Der Kader wurde in der Winterpause weiter verstärkt, mit Dilara Agac aus Berlin kam eine weitere Angreiferin nach Bayern und strebt kommende Saison die 2.Liga an. Auch wenn wir letzte Saison 3:1 in Sendling gewinnen konnten ist der heimstarke Dritte Favorit. Der FFC zudem am Feiertag mit dem Erfolgserlebnis des Finaleinzuges im bayrischen Verbandspokal. Um Zählbares mit zu nehmen bedarf es vor allem offensiv eine Steigerung.