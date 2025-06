Drei Spielerinnen knacken die 40-Tore-Marke!

Die Saison 2024/2025 ist gespielt und FuPa blickt noch einmal zurück auf das, was auch diese Saison wieder am meisten Spaß bereitet hat: Das Tore schießen! Woche für Woche ackerten die Spielerinnen in ganz Württemberg dafür die Kugel ins gegnerische Tor zu befördern. Am besten hat das bei Stefanie Pless funktioniert. Innerhalb von 20 Spielen gelang es ihr unglaubliche 59 Tore zu erzielen.