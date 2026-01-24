Drei Spieler verlassen die Landesligen in unterschiedliche Richtungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Als Elfter überwintert der SSC Tübingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Nun gibt es beim Landesligisten gleich zwei Abgänge. Kevin Prosch, 23 Jahre alt und Verteidiger, kehrt nach nur einer Halbserie in Tübingen zum FC Rottenburg II zurück. Der Defensivmann spielte bis 2024 beim TSV Oberensingen, verstärkt aber nun wieder den Rottenburger Kreisligist. Ebenfalls nach Rottenburg zieht es Ali Hamdar. Der 23-jährige Stürmer spielte bis 2023 für die TSG Tübingen in der Verbands- und Bezirksliga. Nach anderthalb Jahren bei Croatia Reutlingen kam Hamdar erst letzten Winter zum SSC, nun zieht es den jungen Angreifer zu Verbandsligist FC Rottenburg.
Nur einer Halbserie bleibt Lars Kristoffersen beim GSV Maichingen und verlässt damit im Winter die Landesliga Württemberg, Staffel 2. Von 2023 bis 2025 spielte der junge Verteidiger für den TSV Dagersheim in der Kreisliga A Böblingen Calw und dann Stuttgart/Böblingen. Im letzten Sommer wechselte Kristoffersen dann nach Maichingen in die Landesliga. Zwischenzeitlich stieg sein Ex-Verein Dagersheim in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf und genau dorthin zieht es die Abwehrkraft in der akteullen Winterpause auch.
