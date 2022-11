Drei Spieler verlassen den FC Germania mit sofortiger Wirkung!

Der FC Germania dankt Ali, Jehia und Hussain für die gemeinsame, sehr erfolgreiche Zeit in den letzten Jahren und dem maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Landesliga zum Ende der Saison 2021/2022.

Auch die drei Spieler bedanken sich für die schönen, gemeinsamen Jahre und wünschen dem Verein viel Erfolg für die Zukunft.

Der FC Germania wünscht Ali, Jehia und Hussain alles Gute für Ihre sportliche und private Zukunft.