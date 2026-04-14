Drei Spieler gebunden

Die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar kann bei ihren Personalplanungen einen wichtigen Schritt vermelden: Moritz Ritter, Peter Gutbier und Niklas Michels haben ihre Zusage für ein weiteres Engagement gegeben. Das teilte der Kreisoberligist in den sozialen Medien mit.

Mit der Verlängerung des Trios bleibt dem Verein wichtige Substanz erhalten. Ritter gehört als Kapitän zu den prägenden Figuren der Mannschaft, Gutbier ist im Tor gesetzt, Michels zählt in der Defensive der Zweiten zu den verlässlichen Kräften.

Für die SG ist die Entscheidung der drei Akteure ein positives Signal mit Blick auf die kommende Saison. Der Verein unterstrich in seiner Mitteilung die Freude darüber, weiterhin auf das Trio bauen zu können.