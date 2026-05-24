Drei Spieler gaben SC Melle II Zusagen für die kommende Saison

Drei hoffnungsvolle Nachwuchskräfte bei SC Melle II – Foto: SC Melle 03

Der SC Melle II hat die nächsten Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Jonathan Büscher bleibt ein wichtiger Leistungsträger der Mannschaft erhalten. Der Verein bezeichnet den flexibel einsetzbaren Spieler als „Allzweckwaffe“ und hebt neben seinen sportlichen Qualitäten auch seine Bedeutung für das Mannschaftsgefüge hervor.

Ebenfalls weiter zum Kader gehören Luca Stumpe und Luca Vinke. Beide waren vor der laufenden Saison aus der eigenen U19 in die zweite Mannschaft aufgerückt. Während Stumpe bereits auf 17 Einsätze in der Bezirksliga kommt und dort seine Qualitäten zeigen konnte, wurde Vinke bislang von einer hartnäckigen Verletzung zurückgeworfen.

Für die kommende Spielzeit plant der Verein mit mehr Einsatzzeiten für beide Nachwuchsspieler. Damit setzt der SC Melle II seinen eingeschlagenen Weg fort, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schrittweise in den Herrenbereich zu integrieren.