Drei Spieler aus der eigenen U19 verstärken den FC Bad Krozingen Daniel Flat, Lennart Schuler und Jaipreet Singh schaffen den Sprung

Alle drei Spieler waren in der abgelaufenen Saison Stammspieler und Leistungsträger unserer U19 und schafften den Klassenerhalt in der A-Jugend Landesliga. Daniel Flat kann in der Offensive auf jeder Position eingesetzt werden und besticht nicht nur mit dem Ball, sondern auch durch seine Arbeit gegen den Ball. In der letzten Saison erzielte Daniel 5 Tore

selbst und bereitete weitere 5 Treffer vor. Er kam zudem 6 mal für unsere 2. Mannschaft zum

Einsatz.

Lennart Schuler ist auf den Flügeln flexibel einsetzbar. Egal ob als Außenverteidiger oder als

Flügelstürmer kann Lenni seine Stärken im läuferischen Bereich auf den Platz bringen. In der letzten Saison erzielte Lenni 6 Tore in der A-Jugend Landesliga und weitere 4 Tore für unsere 2. Mannschaft in der Kreisliga B.