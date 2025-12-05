Drei Spiele zum Jahresabschluss! Rot-Weiß bei Vahdet

Platz sieben gegen Platz fünf, wobei Stöckheim nur drei Punkte Vorsprung hat. In der abgelaufenen Saison endete ein Duell mit 4:4. Das andere Spiel gewann Kralenriede mit 5:3. Tore sind also vorprogrammiert zwischen den beiden Kontrahenten, die noch weiter in die Spitzengruppe vorpreschen wollen.