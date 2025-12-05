Drei Spiele zum Jahresabschluss! Rot-Weiß bei Vahdet

Am Sonntag finden die letzten drei Spiele der Kreisliga Braunschweig statt. Keines der spielenden Teams ist aktuell vom Abstieg bedroht, jedoch geht es für RW Braunschweig um wichtige Punkte Richtung Meisterschaft..
Platz sieben gegen Platz fünf, wobei Stöckheim nur drei Punkte Vorsprung hat. In der abgelaufenen Saison endete ein Duell mit 4:4. Das andere Spiel gewann Kralenriede mit 5:3. Tore sind also vorprogrammiert zwischen den beiden Kontrahenten, die noch weiter in die Spitzengruppe vorpreschen wollen.
Weddel auf Platz vier hat sechs Punkte Vorsprung auf Melverode-Heidberg und sogar ein Spiel weniger absolviert. Auch in der Vorsaison gewannen die Hausherren beide Spiele, jedoch sehr knapp. Ein spannendes Spiel darf also erwartet werden.
Vahdet auf Platz neun empfängt den Spitzenreiter und geht logischerweise als klarer Underdog in das Heimspiel. Die letzten beiden direkten Duelle waren sehr unterschiedlich. 23/24, als Rot-Weiss aufstieg, konnte Vahdet einmal 6:1 gewinnen und verlor das andere Duell klar mit 4:0.