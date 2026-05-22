Drei Spiele, viele offene Fragen im Tabellenbild

– Foto: Robert Gertzen

Mit drei Nachholspielen geht die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 in die nächste entscheidende Phase der Saison. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller stehen wichtige Punkte auf dem Spiel. Besonders der SV Thüle kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitzenteams ausüben, während im unteren Tabellenbereich mehrere Mannschaften dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.

Heute, 19:30 Uhr SV Thüle SV Thüle GW Brockdorf GW Brockdorf 19:30 PUSH

Der SV Thüle hat weiterhin den dritten Tabellenplatz fest im Blick und könnte mit einem Erfolg den Abstand auf Rang zwei zumindest etwas verkürzen. Nach zuletzt stabilen Leistungen geht Thüle als Favorit in das Nachholspiel gegen GW Brockdorf. Die Gäste bewegen sich zwar im gesicherten Mittelfeld, werden es aber dem Favoriten schwer machen wollen.

Für den SV Höltinghausen bietet sich im Heimspiel die große Chance, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Mit dem TuS Frisia Goldenstedt reist ein Gegner an für den es nächste Saison in der Kreisliga weitergehen wird. Nichtsdestotrotz werden sie alles daran setzen, sich best möglich aus der Liga zu verabschieden.

Heute, 19:30 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne RW Damme RW Damme 19:30 PUSH