 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Drei Spiele, viele offene Fragen im Tabellenbild

SV Thüle will oben dranbleiben – Brockdorf kommt als Prüfstein

von p.s. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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BZL Weser-Ems St. 4
SV Höltingh.
RW Damme
SV Thüle
TuS Frisia

Mit drei Nachholspielen geht die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 in die nächste entscheidende Phase der Saison. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller stehen wichtige Punkte auf dem Spiel. Besonders der SV Thüle kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitzenteams ausüben, während im unteren Tabellenbereich mehrere Mannschaften dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt benötigen.

Heute, 19:30 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
19:30

Der SV Thüle hat weiterhin den dritten Tabellenplatz fest im Blick und könnte mit einem Erfolg den Abstand auf Rang zwei zumindest etwas verkürzen. Nach zuletzt stabilen Leistungen geht Thüle als Favorit in das Nachholspiel gegen GW Brockdorf. Die Gäste bewegen sich zwar im gesicherten Mittelfeld, werden es aber dem Favoriten schwer machen wollen.

Heute, 19:30 Uhr
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
19:30

Für den SV Höltinghausen bietet sich im Heimspiel die große Chance, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Mit dem TuS Frisia Goldenstedt reist ein Gegner an für den es nächste Saison in der Kreisliga weitergehen wird. Nichtsdestotrotz werden sie alles daran setzen, sich best möglich aus der Liga zu verabschieden.

Heute, 19:30 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
RW Damme
RW DammeRW Damme
19:30

Im Duell zwischen dem SV Amasya Spor Lohne und RW Damme treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander. Während Damme den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten möchte, kämpft Amasya Spor Lohne weiterhin um den Klassenerhalt. Für die Gastgeber könnte ein Heimsieg enorm wichtig werden, da die Konkurrenz im Tabellenkeller zuletzt ebenfalls punktete.