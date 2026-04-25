Drei Spiele, sieben Punkte: Es läuft in Ingelheim

Ingelheims Eric Schlör (in grün, hier im Heimspiel gegen den SVW Mainz) ist von der Zweiten aufgerückt und bekam ein Sonderlob von seinem Coach. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ingelheim. Es flutscht bei den Landesliga-Fußballern der Spvgg. Ingelheim. Nach sieben Punkten aus drei Partien beträgt der Puffer auf die Aufstiegszone vier Punkte. Mit einem Dreier am Sonntag (15 Uhr) gegen Phönix Schifferstadt, das den ersten potenziellen Abstiegsplatz belegt, würden die Ingelheimer stolze sieben Punkte zwischen sich und die Rote Zone bringen. Bei dann noch vier ausstehenden Partien wäre der Klassenverbleib so gut wie sicher.

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Ingelheims Flow hat mehrere Gründe

1:0 gegen Weisenau, 2:2 in Büchelberg, 4:1 gegen den FSV Schifferstadt: Warum läuft es plötzlich so gut bei der Spielvereinigung? „Es ist wahnsinnig geil, dass die Jungs sich endlich mal belohnen“, findet Coach Eric Oehler. „Auch gegen Speyer oder Offenbach haben wir ja wirklich tolle Leistungen gezeigt. Mit den Punkten kommt dann auch der Glaube zurück. Unsere Bank war zuletzt überragend. Ein 20-Mann-Kader, bei dem keiner knottert, weil er mal gar nicht spielt und sich extrem für die Kollegen freut, ist einfach ein Pfund.“