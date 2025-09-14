Drei Spiele, keine Punkte: Landesliga-Absteiger erlebt 0:8-Debakel

Zu Gast bei der TSG Grün-Weiß Möser unterlag der MSV Börde chancenlos mit 0:8. Durch einen lupenreinen Hattrick von Willi Küllmey lagen die Gastgeber dabei schon nach einer guten halben Stunde mit 3:0 vorne. Noch vor der Pause erhöhte Robin Kloska - und nach dem Seitenwechsel ging es genauso weiter. Küllmey mit seinem vierten Treffer, Kevin Kloska und Doppelpacker Finn Eickhoff sorgten für ein Schützenfest.

Nach diesem grüßen die Grün-Weißen mit sieben Zählern nach drei Partien von Rang zwei. Ganz anders dürfte dagegen die Gemütslage beim MSV Börde sein: Als einziges Team neben dem SV Eintracht Gommern konnte der Landesliga-Absteiger noch keinen einzigen Punkt auf seinem Konto verbuchen. Das Debakel von Möser gilt es nun schnellstmöglich aufzuarbeiten, denn schon am kommenden Wochenende kommt es zum "Kellerduell" mit Eintracht Gommern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!