Drei Spiele innerhalb von acht Tagen

U19 im Dauer-Einsatz – Spielort-Planung – Neuzugang mit Bezug zu Auerbach – Berichte, Ergebnisse und Rahmenterminkalender
Auerbach/Michelfeld (obl)
Von den männlichen Fußball-Junioren der SG Auerbach (SV 08 Auerbach und ASV Michelfeld) gibt es einige Neuigkeiten und Spiel-News von den A- bis zu den G-Junioren zu vermelden – betreffend den Zeitraum Sonntag, 8. März bis Sonntag, 15. März und fortfolgende Monate.
Die A-Junioren (aktuell Achter unter 14 Teams in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz) haben in diesen Tagen den Spielrhythmus Sonntag-Freitag-Sonntag. Zum Auswärtsspiel am vergangenen Sonntagvormittag zum Ausweichspielort Nittendorf (15 Kilometer westlich von Regensburg) war der Zeitaufwand als geografischer Randverein in der Oberpfalz mit 104 oder 129 Kilometer einfacher Anfahrtsstrecke nicht unerheblich, lohnte sich aber sportlich – denn nach der 1:4-Heimniederlage gegen die SG Jahn Futsal/SV Fortuna Regensburg am ersten Spieltag vor beachtlichen 175 Zuschauer gab es dieses Mal einen 2:4 (1:4)-Auswärtssieg beim nun Tabellenzwölften (mit 14 Kicker inklusive Ersatztorhüter) zu bejubeln. Auerbach trat vor offiziell 32 Interessierte mit 15 Spieler an – vom derzeitigen festen Stamm fehlte nur Nico Schleicher (schon sechs Saisontore, nach einer Verletzung im Januar jetzt Anfang/Mitte März noch nicht ganz spielfähig). Bei Regensburg standen die zwei Unterschiedsspieler vom Hinspiel Mohamed Jaiteh und Nick Stahlich (am Samstag, 13. September mit jeweils zwei Toren in Auerbach an der Degelsdorfer Straße) in der Startelf.
Chef-Coach Christian Merkel gab, auch im Sinne seines Co-Trainers Manfred Kasseckert, am Sonntagnachmittag folgendes Statement zum Spiel ab: „Top motiviert begannen wir am schwierigen Platz. Gleich nach ein paar Minuten wussten wir, dass wird heute ein Fight. Auch der Gegner war sich in keiner Minute zu schade hier über 90 Minuten über den Kampf zum Erfolg zu kommen. Viele Fouls und harte Zweikämpfe sahen die Zuschauer heute. Der Hattrick durch Lukas Merkel in der ersten Halbzeit kam durch alle eiskalt verwandelte Standards zustande - zwei Elfer und ein Freistoß. Nach einer Ecke kam der die Heimelf durch einen schönen Kopfball zum Anschluss. Auf ein hartnäckiges Nachsetzten stellte Andi Schlenk auf 1:4 - hochverdiente Führung. Nach der Pause war es ein mehr als hartes Stückchen Arbeit. Wir verlegten uns auf das Kontern, da der Jahn schon etwas drückte. Aber die Abwehr stand sehr gut. Milo Ringler und Nils Lorenz waren heute der Fels in der Abwehr. Dazu Henri Lorenz und Noel Kanyo. Das 2:4 leider durch einen Torwart-Patzer war nochmal ein Hallo-Wach für den Gegner. Mit etwas Glück aber auch Willen brachten wir das Ding über die Zeit. Manne und ich können sehr zufrieden sein mit Einsatz Wille und Leidenschaft. Klar, spielerisch war noch mehr als Luft nach oben, aber drei Punkte sind drei Punkte“.
Nach 13 von 26 Saisonspielen (bis einschließlich Sonntag, 17. Mai) und mit 16 Punkten beträgt bei voraussichtlich fünf Direktabsteigern der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz Zehn (SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, 13) drei Zähler.
Zehn Heimspiele in Auerbach, drei in Michelfeld
Bisher fanden zwei Auerbacher Heimspiele in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz am SG-Standort in Michelfeld statt – am Freitag, 10. Oktober um 18 Uhr das Michelfelder Kirwa-Heimspiel mit LED-Flutlicht gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (3:2) und am Samstag, 22. November, 13.30 Uhr bei Tageslicht auf einem der Jahreszeit entsprechenden bespielbaren B-Platz in der Langgräfe gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (3:3). In der Rückrunde (bis einschließlich Sonntag, 17. Mai) soll ein Heimspiel in Michelfeld am A-Platz mit Bewirtung am Verkaufskiosk mit möglichst vielen Zuschauern durchgeführt werden. Welches Spiel es wann sein wird, steht noch nicht fest und wird rechtzeitig vorher bekanntgegeben.
Kurzfristiger Spielertransfer
Wie Trainer Christian Merkel am Mittwochabend mitteilte, verstärkt ab sofort Noah Weinert (jüngerer A-Junioren-Jahrgang 2008, 17 Jahre) die A-Junioren-Mannschaft. Er wohnt in Neunhof bei Lauf, hat familiäre Verbindungen nach Auerbach und spielte in dieser Saison bisher für die SG Quelle Fürth (4. Bezirksoberliga Mittelfranken). Davor war er beim ATSV Erlangen, Baiersdorfer SV und JFG Wendelstein aktiv. Er ist als zentraler offensiver Mittelfeldspieler einsetzbar.
Ergebnisdienst und Termine
A-Junioren:
Sonntag, 22. Februar, 17 Uhr, Kunstrasen: SpVgg Mögeldorf II (2. Bezirksoberliga Mittelfranken) – SG Auerbach 10:0 (3:0).
Sonntag, 8. März, 11 Uhr, Nittendorf, beim TV Etterzhausen, Naturrasen: SG Jahn Futsal/SV Fortuna Regensburg – SG Auerbach 2:4 (1:4). Zuschauer: 32. Tore: 0:1 (13., Elfmeter) Lukas Merkel, 0:2 (17.) Lukas Merkel, 0:3 (23., Elfmeter) Lukas Merkel, 1:3 (37.) Arda Dincel, 1:4 (43.) Andreas Schlenk, 2:4 (56.) Mohamed Jaiteh.
Freitag, 13. März, 18 Uhr, Auerbach, Degelsdorfer Straße, B-Platz, Flutlicht: SG Auerbach (8.) – FC Weiden-Ost (2.).
Sonntag, 15. März, 11 Uhr, Hahnbach: SG SV Hahnbach (11.) – SG Auerbach (8.).
B-Junioren:
Freitag, 6. März, 17 Uhr, beim FC Pegnitz: SG Pegnitz – SG Auerbach 3:1.
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr, Hartplatz TSV St. Johannis Bayreuth: SG TSV 07 St. Johannis Bayreuth /TSV Bindlach – SG Auerbach abgesagt.
Frühjahrsrunde 2026 im Spielkreis Amberg/Weiden.
Zehn Spieltage (Samstag, 21. März bis Sonntag, 21. Juni).
C-Junioren:
Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr, Michelfeld: SG Auerbach – SG Veldenstein 7:1 (2:1). Auerbacher Tore: Silas Braun (vier), Sebastian Weinhold, Mutaiam Sabsabi, Aron Singer.
Sonntag, 15. März, 10.30 Uhr, Michelfeld: SG Auerbach – SG FC Tremnmersdorf-Speinshart.
Frühjahrsrunde 2026 im Spielkreis Amberg/Weiden.
Zehn Spieltage (Samstag, 21. März bis Sonntag, 21. Juni).
D-Junioren:
Samstag, 7. März, 12 Uhr, beim ASV Pegnitz: SG Pegnitz II – SG Auerbach 3:3 (3:0). Auerbacher Tore: Nikita Ivaniuta, Sebastian Schunk, Lian Ziegler.
Samstag, 14. März, 15 Uhr, in Hartenstein: SG Veldenstein – SG Auerbach.
Frühjahrsrunde 2026 im Spielkreis Amberg/Weiden.
Zehn Spieltage (Samstag, 21. März bis Sonntag, 21. Juni).
Kleinfeld-Teams (E-, F- und G-Junioren):
Frühjahrsrunde 2026 im Spielkreis Amberg/Weiden.
Zehn Spieltage (Mittwoch, 15. April bis Donnerstag, 2. Juli).
Vier G-Junioren-Turniere (18. April, 9. Mai, 13. Juni, 4. Juli).
obl.