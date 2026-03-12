Drei Spiele innerhalb von acht Tagen

Die A-Junioren (aktuell Achter unter 14 Teams in der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz) haben in diesen Tagen den Spielrhythmus Sonntag-Freitag-Sonntag. Zum Auswärtsspiel am vergangenen Sonntagvormittag zum Ausweichspielort Nittendorf (15 Kilometer westlich von Regensburg) war der Zeitaufwand als geografischer Randverein in der Oberpfalz mit 104 oder 129 Kilometer einfacher Anfahrtsstrecke nicht unerheblich, lohnte sich aber sportlich – denn nach der 1:4-Heimniederlage gegen die SG Jahn Futsal/SV Fortuna Regensburg am ersten Spieltag vor beachtlichen 175 Zuschauer gab es dieses Mal einen 2:4 (1:4)-Auswärtssieg beim nun Tabellenzwölften (mit 14 Kicker inklusive Ersatztorhüter) zu bejubeln. Auerbach trat vor offiziell 32 Interessierte mit 15 Spieler an – vom derzeitigen festen Stamm fehlte nur Nico Schleicher (schon sechs Saisontore, nach einer Verletzung im Januar jetzt Anfang/Mitte März noch nicht ganz spielfähig). Bei Regensburg standen die zwei Unterschiedsspieler vom Hinspiel Mohamed Jaiteh und Nick Stahlich (am Samstag, 13. September mit jeweils zwei Toren in Auerbach an der Degelsdorfer Straße) in der Startelf.

Chef-Coach Christian Merkel gab, auch im Sinne seines Co-Trainers Manfred Kasseckert, am Sonntagnachmittag folgendes Statement zum Spiel ab: „Top motiviert begannen wir am schwierigen Platz. Gleich nach ein paar Minuten wussten wir, dass wird heute ein Fight. Auch der Gegner war sich in keiner Minute zu schade hier über 90 Minuten über den Kampf zum Erfolg zu kommen. Viele Fouls und harte Zweikämpfe sahen die Zuschauer heute. Der Hattrick durch Lukas Merkel in der ersten Halbzeit kam durch alle eiskalt verwandelte Standards zustande - zwei Elfer und ein Freistoß. Nach einer Ecke kam der die Heimelf durch einen schönen Kopfball zum Anschluss. Auf ein hartnäckiges Nachsetzten stellte Andi Schlenk auf 1:4 - hochverdiente Führung. Nach der Pause war es ein mehr als hartes Stückchen Arbeit. Wir verlegten uns auf das Kontern, da der Jahn schon etwas drückte. Aber die Abwehr stand sehr gut. Milo Ringler und Nils Lorenz waren heute der Fels in der Abwehr. Dazu Henri Lorenz und Noel Kanyo. Das 2:4 leider durch einen Torwart-Patzer war nochmal ein Hallo-Wach für den Gegner. Mit etwas Glück aber auch Willen brachten wir das Ding über die Zeit. Manne und ich können sehr zufrieden sein mit Einsatz Wille und Leidenschaft. Klar, spielerisch war noch mehr als Luft nach oben, aber drei Punkte sind drei Punkte“.