Drei Spiele in sieben Tagen: Straffes Programm für Bayern II nach Torspektakel gegen Buchbach

Beim FC Bayern II platzt in Buchbach der Knoten und die Münchner gewinnen nach einem Torspektakel das oberbayerische Derby. Das Duell der SpVgg Unterhaching bei der SpVgg Ansbach wurde bereits ins neue Jahr verlegt.

Der Fluch von Buchbach scheint für die Bayern-Amateure endgültig Geschichte zu sein, die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz gewann nach einem 6:3 im Hinspiel nun auch das Rückspiel vor rund 850 Zuschauern in der Buchbacher SMR-Arena. „Für unsere jungen Spieler war das eine wertvolle Erfahrung – Spiele wie in Buchbach, mit all der Emotionalität, fördern die Entwicklung enorm. Mir hat gefallen, wie die Jungs gefightet und als Team gearbeitet haben. Im Vergleich zum Saisonstart ist eine klare Entwicklung zu erkennen, und am Ende war der Sieg absolut verdient“, so Seitz nach dem Auswärtssieg.

In der ersten Hälfte hatte es im Flutlichtspiel am Freitagabend erst danach ausgesehen, als ob die Münchner in Buchbach so wie in den vergangenen vier Jahren wieder einmal Punkte liegen lassen könnten. Samed Bahar traf zunächst für den zuletzt formstarken TSV nach einem Strafraumgewühl zum 1:0 für die Heimelf (42.). Erst nach diesem Rückstand wachten die kleinen Bayern auf und Anton Heinz traf mit einem Nachschuss zum 1:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Münchner dann so richtig auf:

Das Buchbacher Eigentor von Rocco Tavra bedeutete die erstmalige Bayern-Führung (50.), bevor Heinz mit einem abgefälschten Freistoß (55.) und Tim Binder nach einem Solo (55.) mit zwei weiteren Treffern innerhalb von nur wenigen Minuten nachlegten. Die beiden Treffer der Gastgeber von Tobias Heiland (67.) und Bahar (78.) waren dann nur noch Ergebniskosmetik.