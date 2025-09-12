Drei Spiele in sechs Tagen: Kaderbreite soll TSV 1860 helfen

Vor der Startelfpremiere: Glöckner mit Christiansen. – Foto: Stefan Matzke

Englische Woche für den TSV 1860, dazu eine weite Auswärtsfahrt: Der Löwen-Kader wird kurz vor dem Start der Wiesn auf die Probe gestellt.

München – Jens Lehmanns Traum von einer Zukunft als 1860-Investor? Kein Thema mehr. Spannender, da konkreter, ist die anstehende Englische Woche. Bis zum ersten Wiesn-Sonntag werden neun Punkte vergeben. Oans, zwoa – am liebsten würden die Löwen ihre Fans wie im Vorjahr mit einem Dreier-Dreierpack in Feierstimmung bringen. Ausgeruht müssten sie sein nach der aktiven Toto-Pokal-Erholung in der Länderspielpause (3:1 in Illertissen). Und was sich erstmals auszahlen könnte angesichts von drei Spielen zwischen Sonntag, 19.30 Uhr (Anpfiff Havelse, wir berichten im Live-Ticker) und Samstag, 18.20 Uhr (Abpfiff Hoffenheim II): Kaderbreite und Kadertiefe. Bei Rostock am Mittwoch kommen ja noch Reisestrapazen dazu. Wirft Glöckner jetzt beim TSV 1860 die große Rotationsmaschine an?

1860-Coach Glöckner verzichtet wohl auf große Rotationen – Gibt Rittmüller sein Startelf-Debüt? In der Presserunde am Donnerstag klang er nicht so: „Es ist immer gut, wenn man Qualität nachlegen kann, aber ich bin ein großer Freund von Automatismen, von Eingespieltheit.“ Sicher werde es Startelf-Änderungen geben, „die Kaderbreite spielt uns ein Stück weit in die Karten“. Eine wilde Wechselei mit dem Ziel, Kräfte zu sparen, sei aber nicht zu erwarten. Glöckner: „Solange es die ersten Elf gut machen, bleiben sie bei mir auf dem Feld.“