Drei Spiele im Emsland: Wesuwe, Meppen, Haren

Von Wesuwe über Meppen nach Haren, einmal quer durch den Frauenfußball. Acht Tore ohne Sieger, eine Halbzeit zum Staunen und ein Topspiel mit klarer Kante. Wer unterwegs ist, sieht mehr und manchmal reicht schon ein Nachmittag für drei ganz unterschiedliche Fußballgeschichten.

Dieses Spiel hatte mehr Wendungen als ein Sonntagskrimi, nur ohne Täter, dafür mit acht Treffern. Wesuwe beginnt früh, gleicht spät aus und mittendrin trifft Andervenne II einfach munter weiter. Am Ende bleibt ein 4:4, das sich eher nach „alles drin“ als nach Punkteteilung anfühlt.

Früher Treffer, schneller Schlagabtausch

Der FC Wesuwe legte los wie der sprichwörtliche Blitz: Alina Schulte traf bereits in der 3. Minute zum 1:0. Doch die Antwort der Zweitvertretung aus Andervenne ließ nicht lange auf sich warten. Lara Dühnen (8.), Sarah Papenbrock (16.) und Fiona Wübbe (19.) drehten die Partie innerhalb von elf Minuten auf 1:3.

Wesuwe blieb jedoch dran und wie. Emily Brink verkürzte per Foulelfmeter (28.), Alicia Nehus stellte noch vor der Pause auf 3:3 (45.). Halbzeitstand: alles wieder offen, Puls vermutlich bei allen Beteiligten auch.

Dühnen trifft wieder und Wesuwe hat das letzte Wort

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Lara Dühnen, die Andervenne II in Führung brachte (53.). Doch wie schon zuvor hatte Wesuwe die passende Antwort parat: Wieder war es Alina Schulte, die in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte - 4:4.

Schiedsrichter Steve Schwalm leitete die Partie und hatte zur Halbzeit sogar noch Zeit für einen kleinen Plausch, bei diesem Spielverlauf vermutlich die ruhigsten Minuten des Tages.

Am Ende bleibt ein wildes Unentschieden: Wesuwe trifft früh und spät und steht nun auf Platz fünf der Frauen-Kreisliga Emsland. Andervenne II bleibt Zweiter hinter der FSG Haren.

Oder anders gesagt: Wer hier einen Sieger gesucht hat, fand stattdessen einfach ein Fußballspiel, das sich nicht entscheiden wollte.

Pink, präzise, gnadenlos - Dübbelte & Co. im Torrausch

Halbzeitbesuch in Meppen und der hatte es in sich. Während der Schiedsrichter vom vorherigen Spiel diesmal als Zuschauer vorbeischaute, setzte die SG Schleper/Lehrte auf dem Platz direkt neue Maßstäbe. Union Meppen/SF Schwefingen II hatte dabei meist nur eine Rolle: hinterherlaufen.