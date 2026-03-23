Drei Spiele Drei Siege SV Stahl mit perfekten Start in die Rückrunde

Am Samstag stand für die Stahl-Elf das nächste Ligaspiel auf dem Programm. Mit Empor Weimar war ein anspruchsvoller Gegner zu Gast, der der Mannschaft alles abverlangen wollte.

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams zunächst ab und suchten ihren Rhythmus. Die erste große Gelegenheit gehörte den Gästen, die einen gut herausgespielten Angriff jedoch nicht in Zählbares ummünzen konnten. In der 29. Minute ging der SV Stahl dann in Führung: Nach einer sehenswerten Kombination spielte Jan Lorenz den Ball auf Linde, der eiskalt blieb und den Torwart überwand – das 1:0. Nur wenige Minuten später bot sich Leonard Ott die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch er scheiterte am gegnerischen Keeper. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start und kamen durch eine direkt verwandelte Ecke zum Ausgleich. Kurzzeitig zeigte sich die Stahl-Elf verunsichert, fing sich jedoch schnell wieder und übernahm fortan die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 58. Minute stellte der SV Stahl die Weichen wieder auf Sieg: Nach einer präzisen Flanke von David Schmidt köpfte Leonard Ott zur 2:1-Führung ein. Nur wenig später erhöhte Stahl auf 3:1 – nachdem Ott gefoult wurde, verwandelte Sebastian Lindig den fälligen Freistoß direkt und sehenswert im Tor.