Drei Spiele, drei Siege: MTV Eintracht Celle bestätigt starke Frühform

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Eintracht Celle war in der abgelaufenen Woche gleich dreimal im Einsatz. Unter anderem beim Gilde-Cup, einem renommierten Vorbereitungsturnier, bei dem er auch einen starken Oberligisten bezwang.

Im Vorjahr triumphierte der Landesligist auf der Anlage des SV Ramlingen/Ehlershausen, gewann das Endspiel gegen den Regionalligisten HSC Hannover eindrucksvoll mit 5:2. Auch bei der aktuellen Auflage geht wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld an den Start. Der MTV traf zum Auftakt mit dem TSV Pattensen - einem Aufsteiger in die Landesliga Hannover - und setzte sich durch einen Treffer von Jean-Luca van Eupen aus der 36. Minute mit 1:0 durch.

Am Freitagabend wartete eine noch anspruchsvollere Aufgabe mit dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder, der als Oberliga-Vizemeister nur knapp den Aufstieg in die Viertklassigkeit verpasste. Von der Stärke des Gegners zeigten sich die Celler unbeeindruckt. Für die Führung sorgte erneut van Eupen (16.). Zehn Minuten vor Schluss glich Hasan Özdemir aus, doch das letzte Wort besaß der Titelverteidiger. Der eingewechselte Tom Schaper erzielte das 2:1-Siegtor (87.).