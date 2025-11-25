Drei Spiele, drei klare Sieger – und vielerorts blieb der Ball liegen

– Foto: Philipp Reichelt

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hat ein merkwürdiges Bild hinterlassen: Während drei Partien mit Toren im Minutentakt die Tabelle neu sortierten, blieb es an vielen anderen Sportplätzen still. Frost, Regen und unbespielbare Plätze zwangen fünf Begegnungen in die Absage – darunter auch jene Partie, in der MTV-Rehren-Trainer Mike Schönherr bereits unter der Woche eine witterungsbedingte Entscheidung „befürchtet“ hatte.

Eldagsen hat seine Pflicht erfüllt – und das mit der Souveränität eines Aufstiegsaspiranten. Der 3:0-Erfolg gegen den SC Rinteln war weniger ein Feuerwerk als vielmehr ein kontrollierter Schritt weiter nach oben. Nach einer zähen ersten Halbzeit löste der FCE die Aufgabe im zweiten Durchgang innerhalb eines 15-Minuten-Blocks. Erst traf Vespermann nach 62 Minuten, dann erhöhte Mende nur neun Minuten später, ehe Carduck in der 77. Minute endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

Mit nun 32 Punkten rückt Eldagsen bis auf einen Zähler an Ihme-Rol und Pattensen heran – und ist das formstärkste Team im Spitzenquartett.

Wer auf dem Kunstrasen in Luthe stand, erlebte ein Spektakel, das eher an ein Eishockeyresultat erinnerte als an ein Bezirksligaspiel. Mit 4:7 gewann Kirchdorf ein Spiel, das nach 55 Minuten eigentlich entschieden schien. Der frühe Eigentor-Rückstand der Gastgeber, Kirchdorfer Doppelschläge, wuchtige Abschlüsse und ein munteres Hin und Her prägten eine Begegnung ohne jede Atempause. Für Luthe, das nun mit 65 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga stellt, war es ein Nachmittag, der vieles offenlegte – und zugleich zeigte, warum Kirchdorf trotz durchwachsener Bilanz offensiv immer gefährlich bleibt. Für die Tabelle bedeutet der Sieg: Kirchdorf springt auf Platz acht und verschafft sich erstmals seit Wochen Luft. Luthe bleibt letzter und hat sogar ein Spiel mehr als die Konkurrenz.

Springe hat seinen Trend bestätigt – und Goltern vor heimischem Publikum in die Schranken gewiesen. Beim 0:3 zeigten die Gäste eine abgeklärte Leistung, die bereits früh durch Siebert (8.) in die richtige Bahn gelenkt wurde. Goltern fand nie den passenden Zugriff, verlor die entscheidenden Zweikämpfe und musste im weiteren Verlauf zusehen, wie Pepeljak (35.) und Mack (67.) den Deckel draufmachten. Springe steht damit nun bei 24 Punkten – und schiebt sich in das breite, enge Mittelfeld, in dem zwischen Platz sechs und elf nur wenige Zähler liegen. Goltern hingegen rutscht weiter in Richtung gefährliche Zone und wirkt derzeit ohne klare Linie.

Der Tabellenzwölfte gegen den Sechsten hätte ein Spiel mit viel Tempo werden können – zumindest auf dem Papier. Die Realität: Platzsperre. Enzen bleibt somit auf dem sechsten Rang kleben, Egestorf II auf dem 14. Platz.

Das Topspiel des Spieltages wurde bereits am Vormittag gestrichen. Ein Duell Vierter gegen Zweiter, das direkten Einfluss auf die Tabellenspitze gehabt hätte, bleibt damit offen.

Für Pattensen und Eldagsen war diese Absage ein Geschenk – denn Arnum und Ihme-Rol konnten keinen Boden gutmachen.

Rehren hatte sich auf dieses Spiel vorbereitet wie auf ein Pflichtziel, zumal Trainer Mike Schönherr vorab erneut betont hatte, man wolle „drei Punkte holen“. Doch er sprach auch aus, was nun Realität wurde: Die Absage lag in der Luft.

Für Rehren bleibt damit der Anschluss an Platz vier bestehen, aber ohne den erhofften Befreiungsschlag gegen den Tabellenfünfzehnten.

Auch hier verhinderten die Platzverhältnisse jede Form von Wettbewerb. Beide Teams verharren im unteren Mittelfeld – ohne Möglichkeit, vor der Winterpause noch einmal nach oben zu schielen.