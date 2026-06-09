Drei Spiele bis zur Landesliga für den MSV Düsseldorf

MSV-Coach Goran Tomic. – Foto: Sascha Köppen

Für den MSV Düsseldorf beginnt die wichtigste Phase der Saison. In der Relegation zur Landesliga trifft die Mannschaft von Trainer Goran Tomic auf den Duisburger FV und den OSV Meerbusch. Während die Konkurrenz mit gefährlichen Offensivreihen aufwartet, muss der MSV kurz vor dem Start mehrere Verletzungsausfälle verkraften. Trotzdem ist das Ziel klar: Mit einem Heimsieg gegen Duisburg den Grundstein für den Aufstieg legen.

Der Modus In der Dreiergruppe mit dem MSV Düsseldorf, dem Duisburger FV und dem OSV Meerbusch hat jede Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Der MSV beginnt am Mittwoch zu Hause gegen Duisburg. Endet diese Partie Unentschieden oder verliert der MSV, muss die Elf von Goran Tomic am kommenden Sonntag direkt wieder beim OSV Meerbusch ran. Bei einem Sieg über Duisburg in Spiel eins ginge es für die Elleraner erst am darauffolgenden Mittwoch in Meerbusch weiter. Der Gruppensieger steigt in die Landesliga auf. Liegen nach Abschluss der Relegationsrunde mehrere Teams punkt- und torgleich auf Rang eins, entscheidet zunächst der direkte Vergleich. Kann auch daraus kein Gewinner ermittelt werden, muss die Aufstiegsfrage in einem weiteren Entscheidungsspiel geklärt werden.



Die Gegner Der Duisburger FV schloss die Gruppe 5 hinter Meister Rheinland Hamborn mit 73 Punkten auf Rang zwei ab. Die Stärke des Teams liegt in der Offensive. Von den 114 geschossenen Toren gingen mehr als 40 Prozent auf die Konten des früheren Regionalligastürmers Ismail Öztürk (25) und des ehemaligen Unterrathers Filip Dimeski (22). Mit 67 Gegentoren zeigte sich die Duisburger Abwehr allerdings auch deutlich anfälliger als die des MSV (37). Etwas ausbalancierter wirkte in der regulären Saison der OSV Meerbusch, der in Gruppe 3 mit 79 Zählern den Sportfreunden Neuwerk den Vortritt lassen musste. Das Torverhältnis (106:37) war nahezu identisch mit dem des MSV (108:37). Gefährlichster Akteur in Reihen des OSV ist der ehemalige Fortune Marc Rommel (30 Saisontore). Der bekannteste Kicker ist Ioannis Alexiou, wobei der griechische Ex-Profi mit 41 Jahren nicht mehr jedes Spiel bestritten hat.

MSV beklagt Ausfälle



Die Lage beim MSV Zur Unzeit macht sich das Verletzungspech an der Heidelberger Straße breit. Dabei dürfte natürlich auch eine Rolle spielen, dass der MSV auf der Zielgeraden innerhalb kürzester Zeit noch einmal die Partien gegen Nievenheim und Grevenbroich-Süd wiederholen musste. Die Strapazen machen sich nun bemerkbar. Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Sinan Kurt oder Drilon Istrefi drohen zusätzliche Hiobsbotschaften. Gleich mehrere Spieler sind angeschlagen. Ob sie in der Relegation eingesetzt werden können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. „Es ist natürlich schade, dass wir ausgerechnet in der entscheidenden Phase mit so vielen Verletzungen zu tun haben“, sagt Goran Tomic, der dennoch zuversichtlich bleibt. „Wir werden alles tun, um eine schlagfertige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Unser Ziel ist es, mit einem Sieg in die Relegation zu starten.“