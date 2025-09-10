Drei Spiele am Donnerstag: Knackt Büttgen Germania Grefrath?

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Spieltag 5 beginnt am Donnerstag, Germania Grefrath will zum 5. Mal gewinnen - die Übersicht.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven
So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen
