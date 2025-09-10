 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Büttgen im Fokus, Glehn spielt allerdings auch am Donnerstag.
Büttgen im Fokus, Glehn spielt allerdings auch am Donnerstag. – Foto: Norbert Jurczyk

Drei Spiele am Donnerstag: Knackt Büttgen Germania Grefrath?

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Der Spieltag 5 beginnt am Donnerstag, Germania Grefrath will zum 5. Mal gewinnen - die Übersicht.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Spieltag 5 beginnt am Donnerstag, Germania Grefrath will zum 5. Mal gewinnen - die Übersicht.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00
Spieltext SV Glehn - SF Vorst

Morgen, 19:30 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
19:30live
Spieltext FC Zons - FC Straberg

Morgen, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
20:00live
Spieltext Ge. Grefrath - VfR Büttgen

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext Wevelinghov. - Weissenberg II

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - FSV Vatan

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:15live
Spieltext Delhoven - SG Grimlinghaus...

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:15
Spieltext Reuschenberg - SG Orken

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:30
Spieltext DJK Novesia - SV Rosellen

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven
So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

