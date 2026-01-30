 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Drei Spiele abgesagt, Fortuna Köln, RWO und S04 im Fernduell

Regionalliga West: Wie am vergangenen Wochenende werden erneut einige Spiele witterungsbedingt abgesagt. Das Spitzentrio um Primus Fortuna Köln scheint dafür im Einsatz

von Markus Becker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Schalke II misst sich mit den Sportfreunden Siegen.
Schalke II misst sich mit den Sportfreunden Siegen. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Sowohl der FC Schalke 04 II und die Sportfreunde Siegen konnten am vergangenen Wochenende noch die Füße hochlegen, nun wird es im direkten Aufeinandertreffen aber wieder ernst. Tabellenführer Fortuna Köln ist für beide Teams auch noch nicht enteilt, doch besonders die Siegerländer sollten den Rückstand nicht noch weiter anwachsen lassen, um sich die Aufstiegshoffnungen noch am Leben zu halten.

Der Spitzenreiter aus der Domstadt bekommt es parallel mit Borussia Mönchengladbach II zu tun. Passenderweise kassierte das Team von Matthias Mink im Hinspiel gegen die Fohlen die weiterhin einzige Ligapleite. In den darauffolgenden 16 Partien reichte es stets für einen Zähler. Besonders RW Oberhausen wird darauf hoffen, dass die Fortuna mal wieder strauchelt. In dem Falle würde nämlich die Tabellenführung winken, dafür bräuchte es natürlich aber auch eine erfolgreiche Gestaltung des Heimspiels gegen den Bonner SC.

____

Abgesagt: SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Abgesagt

____

Abgesagt: SSVg Velbert II - VfL Bochum II

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Abgesagt

____

Abgesagt: SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Abgesagt

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - Sportfreunde Lotte

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:30live

____

Liveticker: Bonner SC - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

____

Liveticker: Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

____

Liveticker: FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

____

Liveticker: 1. FC Köln II - SC Paderborn II

So., 01.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

____

So geht es weiter

21. Spieltag
07.02.26 Wuppertaler SV - Borussia Dortmund II
07.02.26 VfL Bochum II - SV Rödinghausen
07.02.26 Borussia Mönchengladbach II - SSVg Velbert
07.02.26 RW Oberhausen - SC Fortuna Köln
07.02.26 1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf II
07.02.26 Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
08.02.26 FC Gütersloh - Bonner SC
08.02.26 SC Paderborn 07 II - SC Wiedenbrück
08.02.26 Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

____

____

____

