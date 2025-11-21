Drei Spielausfälle in der Oberliga Westfalen [UPDATE]

Drei Partien fallen nach derzeitigem Stand (Freitag, 15.30 Uhr) den Witterungsbedingungen zum Opfer. Am heutigen Freitagabend sollte der SC Preußen Münster II den ASC 09 Dortmund zum Topspiel empfangen. Der Kunstrasenplatz ist aber bei den eisigen Temperaturen nicht bespielbar. Der Regeltermin am morgigen Samstagnachmittag war nicht möglich, da die Münsteraner Profis den FC Schalke 04 erwarten.

Der TSV Victoria Clarholz trägt seine Heimspiele auf Naturrasen aus. Der Bodenfrost lässt keine Austragung zu. Die für morgen angesetzte Partie gegen die SpVgg Erkenschwick fällt ebenfalls wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus.

Am Freitagnachmittag erreichte FuPa Westfalen die Info, dass auch der Naturrasenplatz im Ahlener Wersestadion nicht bespielbar ist. "Die Kombination aus Regen der vergangenen Tage und der aktuelle Frost lassen leider keine regulären Bedingungen zu", heißt es aus Vereinskreisen. Die Partie Rot Weiss Ahlen gegen TuS Hiltrup muss nachgeholt werden.