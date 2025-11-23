 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Drei Spielausfälle heute in der Landesliga

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Alle drei Sonntagsspiele in der Landesliga, Staffel 4, fielen aus.

---

Heute, 14:30 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
Abgesagt

Das Spiel fiel aus.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
Abgebrochen

Nach einer torlosen ersten Halbzeit wurde das Spiel nicht mehr angepfiffen, da ein Lininienrichter Kreislaufprobleme hatte.
---

Heute, 14:30 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FC Wangen
FC WangenWangen
Abgesagt

Das Spiel fiel aus.

---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
5
3
Abpfiff

Ein Spiel, das an Emotionen kaum zu überbieten war: Der TSV Neu-Ulm bezwang den FV Bad Schussenried in einem offenen Schlagabtausch mit 5:3 und sammelte damit drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste führten zunächst durch Patrick Baur in der 23. Minute und Felix Bonelli per Foulelfmeter in der 31. Minute mit 0:2, bevor Marvin Eze mit dem 1:2 in der 45. Minute und Benjamin Klingen mit dem Ausgleich per Foulelfmeter in der 45.+2 alles wieder öffneten. In der zweiten Halbzeit drehte Daniel Dewein das Spiel in der 55. Minute, erneut Benjamin Klingen erhöhte in der 59. Minute, doch Patrick Baur brachte Bad Schussenried in der 81. Minute wieder heran, bevor Magnus Radlmayr mit dem 5:3 in der 89. Minute den Heimsieg besiegelte. TSV Neu-Ulm klettert auf Platz 13 (19 Punkte) der Tabelle, während der FV Bad Schussenried nach der zwölften Niederlage tief auf dem 17. Rang (8 Punkte) verbleibt.
---

Heute, 14:30 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
SC Staig
SC StaigSC Staig
Abgesagt

Das Spiel fiel aus.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
0
3
Abpfiff

Der Tabellenführer bleibt das Maß aller Dinge: Türkspor Neu-Ulm gewann beim FV Biberach/Riß souverän mit 3:0 und untermauerte seine Aufstiegsambitionen. Awet Kidane traf in der 52. Minute zur Führung, Jan Geis legte in der 64. Minute nach, und Andrew Owusu sorgte mit dem 0:3 in der 79. Minute für klare Verhältnisse. Türkspor Neu-Ulm baut mit nun 38 Punkten seine beeindruckende Tabellenführung weiter aus, während der FV Biberach/Riß auf Rang 14 (17 Punkte) abrutscht und nun auf einem direkten Abstiegsplatz steht.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abesagt
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
Abgesagt


Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abesagt


Aufrufe: 023.11.2025, 17:15 Uhr
Matthias KloosAutor