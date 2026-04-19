Drei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen drei Spielabbrüche. Was war passiert?
In der Kreisliga A2 Donau/Iller kam es beim Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Bermaringen und dem SV Oberelchingen zu einem Zwischenfall, der nicht die Spieler, sondern den Unparteiischen betraf. Das Spiel, das unter regulären Bedingungen begonnen hatte, konnte nicht über die volle Distanz von 90 Minuten geführt werden. Während die Akteure beider Mannschaften bereit für den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit waren, zwang ein medizinischer Umstand aufseiten des Schiedsrichters diesen dazu, die Partie vorzeitig abzupfeifen.
Zum Zeitpunkt des Abbruchs in der 63. Spielminute lag der TSV Bermaringen knapp mit 1:0 in Führung. Den entscheidenden Treffer für die Heimmannschaft hatte Matthis Härle bereits in der Anfangsphase der Partie, genauer gesagt in der 11. Minute, erzielt. Auf Anfrage von FuPa konkretisierte der TSV Bermaringen die Ursache für das plötzliche Ende der Begegnung und gab ein klares Statement ab: "1:0, 63. Minute, muskuläre Verletzung des Schiedsrichters". Damit ist dokumentiert, dass eine Fortführung der Leitung durch den Schiedsrichter aufgrund körperlicher Beschwerden nicht mehr möglich war.
Ein weitaus undurchsichtigeres Szenario spielte sich in der Kreisliga B5 Franken ab. Dort standen sich die SGM Neudenau/Siglingen II und der SC Amorbach II gegenüber. In dieser Partie kam es erst in der Schlussphase, genauer gesagt nach der 93. Spielminute, zum Abbruch der Begegnung. Zu diesem sehr späten Zeitpunkt des Spiels lag der SC Amorbach II mit 1:2 in Führung. Der Schiedsrichter beendete das Spiel allerdings vorzeitig.
Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
In der Frauen-Regionenliga, Staffel 6, war es hingegen die Natur, die den sportlichen Wettbewerb zwischen dem SV Bergatreute und der SG Kressbronn/Langenargen beendete. Hier kam es zu einem Abbruch, der unmittelbar mit den äußeren Bedingungen zusammenhing. Die Sicherheit der Spielerinnen und Zuschauer hatte Vorrang vor der Beendigung der 90 Minuten, als ein aufziehendes Unwetter die Spielleitung zum Handeln zwang.
Bis zum wetterbedingten Abbruch hatten die Zuschauer in Bergatreute eine ereignisreiche erste Hälfte mit insgesamt vier Toren erlebt. Der SV Bergatreute erwischte den besseren Start und ging in der 13. Minute durch Julia Gresser mit 1:0 in Führung. Danach folgte die starke Phase von Simone Büchele, die innerhalb von nur fünf Minuten einen Doppelpack schnürte und in der 21. sowie 26. Minute auf 3:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang der SG Kressbronn/Langenargen durch Lilith Knauf in der 44. Minute noch der Anschlusstreffer zum 3:1. Dies war zugleich die letzte sportliche Aktion, bevor das Gewitter einsetzte.
Der SV Bergatreute äußerte sich gegenüber FuPa so: "Das Spiel wurde aufgrund von Gewitter abgebrochen. Der Spielstand war 3:1. Es wurden 45 Minuten gespielt." Die Entscheidung des Schiedsrichters, das Spiel aufgrund des Gewitters nicht fortzusetzen, ist ein klassischer Fall von höherer Gewalt im Spielbetrieb. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.