Drei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen drei Spielabbrüche. Was war passiert?

Physische Probleme bei der Spielleitung in der Kreisliga A2 In der Kreisliga A2 Donau/Iller kam es beim Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Bermaringen und dem SV Oberelchingen zu einem Zwischenfall, der nicht die Spieler, sondern den Unparteiischen betraf. Das Spiel, das unter regulären Bedingungen begonnen hatte, konnte nicht über die volle Distanz von 90 Minuten geführt werden. Während die Akteure beider Mannschaften bereit für den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit waren, zwang ein medizinischer Umstand aufseiten des Schiedsrichters diesen dazu, die Partie vorzeitig abzupfeifen. Der Spielstand und die Schilderung aus Bermaringen Zum Zeitpunkt des Abbruchs in der 63. Spielminute lag der TSV Bermaringen knapp mit 1:0 in Führung. Den entscheidenden Treffer für die Heimmannschaft hatte Matthis Härle bereits in der Anfangsphase der Partie, genauer gesagt in der 11. Minute, erzielt. Auf Anfrage von FuPa konkretisierte der TSV Bermaringen die Ursache für das plötzliche Ende der Begegnung und gab ein klares Statement ab: "1:0, 63. Minute, muskuläre Verletzung des Schiedsrichters". Damit ist dokumentiert, dass eine Fortführung der Leitung durch den Schiedsrichter aufgrund körperlicher Beschwerden nicht mehr möglich war.

Rätselhafter Abbruch in der Nachspielzeit in Franken Ein weitaus undurchsichtigeres Szenario spielte sich in der Kreisliga B5 Franken ab. Dort standen sich die SGM Neudenau/Siglingen II und der SC Amorbach II gegenüber. In dieser Partie kam es erst in der Schlussphase, genauer gesagt nach der 93. Spielminute, zum Abbruch der Begegnung. Zu diesem sehr späten Zeitpunkt des Spiels lag der SC Amorbach II mit 1:2 in Führung. Der Schiedsrichter beendete das Spiel allerdings vorzeitig. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.