Drei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Kreisliga B3 Ostwürttemberg

Die Begegnung zwischen dem SV Wört und der DJK-SG Wasseralfingen wurde abgebrochen. Von der DJK-SG Wasseralfingen kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Spielstand war 2:0 für Wört. Nach einer Roten Karte für einen Auswechselspieler von Wört wurde der Schiedsrichter von Seiten Wört beleidigt und bedroht. Darauf hat der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen. Spielminute war die 33." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B3 Franken

Die Begegnung zwischen dem SC Böckingen und der SG SC Abstatt II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Der SC Böckingen teilt nun gegenüber FuPa dies mit: "Unser heutiges Spiel wurde in der 78. Minute abgebrochenen. Nachdem es kurz vorm 16er zu einem rüden Foul kam. Mirzal Özdemir wollte den Ball mit einer Grätsche klären, Khalil Naif ging ebenfalls zum Ball und wurde von Özdemir am Knöchel getroffen. Naif blieb anschließend liegen und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Genaue Diagnose ist noch nicht bekannt, man konnte aber klar sehen, dass der Knöchel durch war. Anschließend ging die SGM Abstatt/Ilsfeld geschlossen vom Platz, um das Spiel abzubrechen. Sehr faire Aktion der SGM. Und auch Mirzal Özdemir zeigt sich fair, der sichtlich mitgenommen von seinem Foul wirkte, das sicherlich nicht absichtlich war. Das wichtigste ist, dass Khalil Naif eine schnelle und gute Genesung hat. Abschließend kann man nur sagen: Gute Besserung an Khalil Naif." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem TV Zazenhausen II und dem TSV Mühlhausen/Stuttgart II

wurde ebenfalls abgebrochen.Vom TV Zazenhausen kommen diese Infos gegenüber FuPa: "Der Abbruch war in der 85. Minute. Der Grund ist noch unklar." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

