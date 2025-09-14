Drei Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Kreisliga B2 Donau/Iller

Die Begegnung zwischen dem TSV Herrlingen und dem FC Blautal 2001 wurde abgebrochen. Vom TSV Herrlingen kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Beim Stand von 0:0 wurde nach 15 Minuten unterbrochen, weil ein Spieler vom FC Blautal sich verletzt hat. Dann kamen Krankenwagen und Hubschrauber, wegen Verdacht auf Schienbeinbruch. Nach über 30 Minuten Unterbrechung haben die Mannschaften sich mit dem Schiedsrichter darauf geeinigt, das Spiel nicht mehr fortzusetzen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B6 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem SV Sternenfels und dem TSV Enzweihingen II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der SV Sternenfels mit: "Es stand 1:0 für den SV Sternenfels. Dann hat ein gegnerischer Spieler nach einem Zweikampf (nicht mal als Foul gewertet) unseren Spieler in den Schwitzkasten genommen und mehrmals auf ihn eingeschlagen. Rote Karte und Abbruch. Das es war so die 40. Minute." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem FC Stuttgart-Cannstatt und dem TSV Birkach II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Dies geschah wohl beim Stand von 4:3 nach der 85. Minute. Was anschließend passierte, ist noch unklar. Fakt ist, es hagelte insgesamt vier Platzverweise - eine Gelb-Rote Karte für den FC Stuttgart-Cannstatt sowie zwei Rote Karten und eine Gelb-Rote Karte für den TSV Birkach II. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

