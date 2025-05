Drei Spielabbrüche: "Der Schiedsrichter wurde beleidigt und bedroht"

Kreisliga B2 Oberschwaben

Die Begegnung zwischen der SV Hohentengen II und dem TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 II wurde abgebrochen. Der SV Hohentengen teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "In der (ca.) 25. Minute hat der Schiedsrichter den Ball an den Kopf bekommen. Spielstand 0:0. Nachgeholt wird das Spiel am 04.06." Dies bestätigt auch der TSV Sigmaringendorf Laucherthal: "Der Schiri wurde vom Ball getroffen und konnte nicht mehr weiterpfeiffen. Ca 25. Minute."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga C1 Schwarzwald/Zollern

Die Begegnung zwischen der SG Schramberg/SV Sulgen III und der SG FC Dunningen/SV Seedorf III wurde auch abgebrochen. Der FC Dunningen teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Der Schiedsrichter wurde beleidigt und bedroht, sodass er das Spiel abgebrochen hat und die Polizei gerufen hat. Spielminute war ca. 20 Minuten, Spielstand 0:1." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B2 Franken

Die Begegnung zwischen dem TGV Eintracht Beilstein und dem ASV Heilbronn wurde ebenfalls abgebrochen. Der Spielabbruch war nach der 53. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte der TGV Eintracht Beilstein mit 2:1. Florian Walcher (36.) und Wael Ben Hamda (46.) hatten für Beilstein bis zu diesem Zeitpunkt getroffen. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte Sinan Saglam (45.+2). Danach war die Partie beendet. Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________