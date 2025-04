Drei späte Tore, ein Platzverweis: Tolles Spitzenspiel in Groß Gaglow

– Foto: Birgit Reimer

Der 22. Spieltag der Landesklasse Süd hatte alles zu bieten, was Fußball in dieser Spielklasse ausmacht: späte Tore, emotionale Wendungen, rote Karten, vergebene Elfmeter – und eine erste Tendenz in der spannenden Frage nach der Meisterschaft. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg festigte mit einem dramatischen Sieg in Groß Gaglow die Tabellenführung.

Ein enges und umkämpftes Spiel in Lübben, in dem sich der VfB Herzberg 68 knapp durchsetzte. Die Gäste nutzten in einer spannenden Partie eine Torchance. In der 61. Minute traf Niclas Kannegießer zur Führung – und letztlich zum entscheidenden Treffer. Grün-Weiß steckt damit weiter tief im Tabellenkeller.

Ein Lebenszeichen aus Kolkwitz! Der Tabellenletzte zeigte eine der besten Saisonleistungen und ließ der SG Friedersdorf keine Chance. Fabio Wilk brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Führung, Martin Hahn legte mit einem sehenswerten Treffer in der 42. Minute nach. Nach der Pause erhöhte Björn Rechtenbach mit einem Doppelpack (53. und 74. Minute) und machte den klaren Heimsieg perfekt. ---

Ein Blitzstart und ein kämpferischer Auftritt sicherten dem SC Spremberg 1896 drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Bereits in der ersten Minute brachte Felix Jensch die Gastgeber in Führung, Christian Schwarz erhöhte nach 22 Minuten auf 2:0. Der Anschlusstreffer durch Nick Ullrich in der 52. Minute brachte nochmal Spannung, doch Spremberg rettete den Sieg über die Zeit. ---

Der SV Lausitz Forst setzte ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. Robin Otto brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Robert Dehne für Schlieben ausglich (32.). Doch dann schlug Lukas Scholz zweimal eiskalt zu: In der 65. Minute traf er zur erneuten Führung, in der 81. Minute machte er alles klar. Für Schlieben war es ein bitterer Nachmittag vor 173 Zuschauern. ---

Ein dramatisches Spitzenspiel in Groß Gaglow! Niklas Michaelis-Winter schoss die Hausherren in der 79. Minute in Führung. Doch dann drehte Philipp Ricco Barnack das Spiel in den Schlussminuten: Erst traf er in der 88. Minute zum Ausgleich, dann verwandelte er in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Sieg für den Tabellenführer. Groß Gaglow spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Mathias Krüger ab der 81. Minute in Unterzahl. ---

Ein spätes Tor entscheidet das Kellerduell! In einem kampfbetonten Spiel brachte Axel Hübner den FC Bad Liebenwerda in der 83. Minute in Führung. Zuvor hatte Tom Oestreich von Eintracht Ortrand in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. ---

Die SG Burg legte stark los und ging durch Eric Chilla bereits in der 14. Minute in Führung. Doch Marvin Riedel brachte Saspow mit einem Doppelpack (41. und 51. Minute) zurück in die Spur. In der Nachspielzeit sorgte Dennis Schelske mit dem 3:1 für die Entscheidung. Saspow bleibt durch diesen Sieg auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. ---