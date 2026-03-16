Drei Sonntagsschüsse bei SGS-Niederlage in Hoffenheim Nichts zu holen gab es für die SGS Essen bei der TSG Hoffenheim. von SGS Essen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Die SGS Essen hat die Auswärtspartie bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:4 (0:1) verloren. Nach einer guten Anfangsphase konnten die Gastgeberinnen die Begegnung mit mehreren Traumtoren für sich entscheiden. Die Essenerinnen kamen eigentlich ordentlich in die Partie, die zu Beginn noch sehr ausgeglichen war. Auch der erste Abschluss gehörte in der 15. Minuten den Lila-Weißen, als Leonie Köpps Schussversuch nach schönem Zuspiel von Paulina Platner noch geblockt wurde.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die TSG aber dominanter und erspielte sich gegen Ende der ersten Hälfte immer mehr Gelegenheiten, doch Luisa Palmen im Essener Kasten war sowohl gegen den Schuss von Nikee van Dijk als auch im eins gegen eins mit Selina Cerci auf ihrem Posten und bewahrte ihr Team vor dem Rückstand. Auch in der 42. Minute wehrte die Schlussfrau eine Flanke von der linken Seite noch stark ab, war dann aber wenige Augenblicke später gegen den Nachschuss von Marie Steiner machtlos, der unter der Latte einschlug.

Kurz nach der Pause erhöhten die Hoffenheimerinnen dann erneut per Sonntagsschuss. Lisann Kaut traf den Ball von der Strafraumkante aus perfekt und drosch ihn in den Winkel zum 0:2 aus Essener Sicht. Die SGS musste sich sichtlich schütteln, steckte aber nicht auf und kam in der 66. Minute erneut selbst nah vorne. Laura Pucks steckte durch auf Ramona Maier, deren Schuss aber über das Gehäuse flog. Trainerin Heleen Jaques ließ nichts unversucht und wechselte offensiv, um die Offensivbemühungen weiter zu intensivieren, doch in der 78. Minute folgte der K.O. durch Janna Grimm, die ebenfalls aus der Distanz in den Torwinkel traf. Hohes Risiko wird bestraft Auch nach dem 0:3 versuchte die SGS noch einmal alles, öffnete dadurch aber auch die Räume zum Kontern wodurch Domenika Grabowska noch zum 4:0 für die TSG kam. Kurz vor dem Ende der Partie bediente Jacqueline Meißner noch einmal Pucks, deren Versuch aber am Außennetz landete. So blieb es bei der deutlichen Niederlage für die Schönebeckerinnen.