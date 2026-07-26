 2026-07-23T06:38:08.609Z

Vom Spielfeldrand

Drei sind weiter - wer zieht heute nach?

Bezirkspokal Runde 1 - Der Sonntag

von ReDi · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

BZP Weser-Ems
Hilter
Kl. Oesede
Wallenhorst
SC Baccum

Die ersten Tickets für die zweite Runde sind vergeben: Union Lohne, BW Papenburg und der SV Vorwärts Nordhorn II sind bereits weiter. Doch welche Vereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim folgen ihnen? Hier findet ihr alle heutigen Bezirkspokal-Ergebnisse, inklusive der größten Überraschungen und spannendsten Duelle.

Heute, 15:00 Uhr
SuS Darme
SuS DarmeSuS Darme
SG Freren
SG FrerenSG Freren
0
9
Abpfiff
Spieltext SuS Darme - SG Freren

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Brandlecht-Hestrup
SpVgg Brandlecht-HestrupBrandlecht
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
0
5
Spieltext Brandlecht - Holt. Biene

Heute, 15:00 Uhr
SV Bad Bentheim
SV Bad BentheimBad Bentheim
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
3
0
Spieltext Bad Bentheim - FC Schüttorf

Heute, 15:00 Uhr
SC Baccum
SC BaccumSC Baccum
SF Schwefingen
SF SchwefingenSF Schwefingen
1
3
Spieltext SC Baccum - SF Schwefingen

Heute, 15:00 Uhr
ASV Altenlingen
ASV AltenlingenASV Altenlingen
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh. II
6
0
Abpfiff
Spieltext ASV Altenlingen... - Spelle-Venh. II