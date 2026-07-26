Drei sind weiter - wer zieht heute nach?

Die ersten Tickets für die zweite Runde sind vergeben: Union Lohne, BW Papenburg und der SV Vorwärts Nordhorn II sind bereits weiter. Doch welche Vereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim folgen ihnen? Hier findet ihr alle heutigen Bezirkspokal-Ergebnisse, inklusive der größten Überraschungen und spannendsten Duelle.