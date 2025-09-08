Drei Siegesserien reißen – Sportclub nutzt die Gunst der Stunde

Das heißerwartete Spitzenspiel in der Kreisliga 1 fand keinen Sieger: 1:1 unentschieden trennten sich die formstarken Teams aus Burgweinting und Obertraubling. Quasi die Gunst der Stunde genutzt hat der Sportclub. Die Regensburger landeten in Mintraching einen 2:0-Arbeitssieg und setzen damit als einziges Team der bisherigen Top-4 die Siegesserie fort. Gleichzeitig hat die Karl-Elf nun die alleinige Tabellenführung inne. Oben dran bleibt der FC Oberhinkofen, der in Ponholz spektakulär mit 6:3 triumphierte. Überragender Akteur war FC-Goalgetter Jakob Blank, der seine Saisontore 13 bis 17 erzielte.



Der SV Donaustauf konnte sich am Freitagabend auf heimischem Terrain vor 150 Zuschauern nicht gegen den Freien TuS Regensburg behaupten. Die Gäste gingen in der 22. Minute durch Alexander Meister in Front, doch Nico Schneider gelang in der 33. Minute noch der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit kamen die Donaustaufer zur keinen Chancenverwertung mehr, dafür nutzte Moritz Bauer in der 54. Minute eine weitere Möglichkeit für den TuS und Luis Haag nutzte die Nachspielzeit (90.+2.), um den Dreier final einzutäten. Schiedsrichter: Lukas Penzkofer, Christian Jobst, Tobias Graßl







Auf Kareths Höhen durften 80 Fans zugunsten der Hausherren jubeln. Der TSV Kareth-Lappersdorf II bezwang den TSV Wörth/Donau am vergangenen Wochenende. Niklas Lamminger netzte in der 17. Minute für die Gastgeber ein, Florian Schottenloher erhöhte in der 70. Minute und Fares Hammouche erzielte in der Nachspielzeit (90.+3.) das 3:0 für den TSV KaLa II. Schiedsrichter: Markus Neumeyer, Thomas Ponath, Matthias Meyer







Die SG Walhalla Regensburg musste sich am Samstag daheim geschlagen geben. Vor 50 Zuschauern sicherte Sanvie Sodji für den SV Harting die Maximalausbeute am neunten Spieltag. Noch in der ersten Hälfte brachte Sanvie Sodji die Hartinger in Front (35.) und legte in der 62. Minute noch eine Bude drauf. Ein Elfer, gekonnt ausgeführt von Julian Baumgärtner, in der 68. Minute verkürzte, doch mehr Chancen konnten die Hausherren am letzten Spieltag nicht verwerten. Die Nachspielzeit brachte noch zwei Zeitstrafen mit sich, für Julian Baumgärtner (90.+3., SG Walhalla) und für Maximilian Menke (90.+3., SV Harting). Schiedsrichter: Atay Karabulut, Martin Winkler, Andre Sykura







Die Siegesserie des SV Burgweinting ist am Wochenende nach fünf erfolgreichen Spielen gerissen. Zu Gast war der SV Obertraubling, der vier Siege in Folge hatte und sich vor 165 Schaulustigen mit dem Gastgeber auf Augenhöhe trennte. In der 29. Minute sah Sebastian Papillon die Zeitstrafe, doch die Hausherren konnten trotz Unterzahl dicht halten. In der 64. Minute kam Isaak Berg durch Hereingabe von Tobias Fuchs zum Abschluss. Steve Yamba Noudjo stand in der 68. Minute genau richtig vorm Kasten, so dass Niklas Lublow ihm den Ball passgenau auf den Fuss spielen konnte und er nur noch abschliessen musste, was zum Ausgleich führte. In der Nachspielzeit gab es für Max Heberlein (90.+5.) vom SVO eine Zeitstrafe, was für den Endstand keinen Einfluss mehr brachte. Schiedsrichter: Joshua Koriath, Michael Koriath, Richard Basa







Der ATSV Pirkensee-Ponholz konnte sich am vor 160 Besuchern nicht gegen den FC Oberhinkofen durchsetzen. Bereits in der neunten Minute netzte Elias Si Hocine für die Gäste ein, in der 39. Minute landete Marius Hinkel dann den Ausgleich, doch Jakob Blank brachte noch in der ersten Halbzeit die erneute Führung (42.) für die Gäste. In der zweiten Hälfte verwandelte Jakob Blank den Elfmeter (49.) und legte in der 54. Minute noch einen Treffer drauf. Jan Fröhler verkürzte in der 63. Minute für den ATSV PiPo, doch Jakob Blank netzte noch zweimal in Folge ein (74., 86.), am Sieg für den FC Oberhinkofen änderte auch der Anschlusstreffer von Jan Fröhler in der 88. Minute nichts mehr. Schiedsrichter: Stefan Grundmann, Maximilian Bengsch, Elisa Grundmann







Der Sportclub Regensburg sicherte sich auch am neuen Spieltag beim FC Mintraching vor 140 Zuschauern die drei Punkte. In Führung brachte den SC in der 34. Minute Lukas Saradeth und Jonas Fischer legte in der 39. Minute noch eine Bude drauf. Mehr Chancenverwertung gab es am vergangenen Wochenende nicht. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Simon Beck







Vor 100 Fans holte sich die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg knapp den Dreier daheim, zu Gast war der FC Laub. Daniel Kagerer schob zwei Buden in Folge ein (3., 10.), was der SpVgg die frühe Führung einbrachte, noch in der ersten Halbzeit verkürzte Simon Schmits (45.+1.) für den FC und Lukas Wittmann erzielte in er 84. Minute den Ausgleichstreffer. Kurz vor Schluss sicherte Thomas Bauer (89.) den Dreier daheim. Schiedsrichter: Thomas Schels, Max Meier, Maximilian Biener