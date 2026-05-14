Drei Siege für die Landkreis-Teams in der Kreisklasse 2

Befreiender Sieg: Die DJK Darching (rot) setzte sich von den Abstiegsplätzen ab. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

DJK Darching, TSV Weyarn und FC Real Kreuth gewinnen ihre Nachholspiele. Besonders wichtig waren die Erfolge im Abstiegskampf.

Drei Mannschaften aus dem Landkreis waren in der Kreisklasse 2 unter der Woche gefordert. Alle drei Teams feierten wichtige Siege.

SC Rot-Weiß Bad Tölz – FC Real Kreuth 0:5 (0:2) Tore: 0:1 Huber (9.), 0:2 Mack (38.), 0:3 Nadler (57.), 0:4 Sakal (84./Eigentor), 0:5 L. Frank (90.) Die erwartete klare Sache war das Nachholspiel des FC Real Kreuth beim SC Rot-Weiß Bad Tölz. Die Gäste hatten die Partie von Anfang an im Griff und gingen nach einem Steckpass durch Franz Huber gegen tief stehende Hausherren nach wenigen Minuten in Front. Moritz Mack traf auf Zuspiel von Tobias Frank zum 0:2-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Kreuther das Ergebnis durch einen direkt verwandelten Freistoß von Matthias Nadler und einen Sololauf von Lukas Frank nach Steilpass sowie durch ein Eigentor auf 5:0 in die Höhe. „Wir haben sehr geduldig und erwachsen gespielt. Es war eine Top-Leistung. Ich bin stolz auf die jüngsten beiden Spiele“, sagt FC-Trainer Michael Zieringer. „Jetzt heißt es, das Tempo hochzuhalten.“

DJK Darching – ASC Geretsried 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Adelsberger (49.), 2:0 S. Schlagbauer (86.) Einen wichtigen Heimsieg feierte die DJK Darching am Mittwochabend gegen den ASC Geretsried und setzte sich damit um vier Punkte von den direkten Abstiegsplätzen ab. Die DJK siegte verdient mit 2:0. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Alexander Adelsberger die Hausherren in Führung. Simon Schlagbauer sorgte in der Schlussphase mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.

„Man hat auf dem Feld nicht gesehen, dass zwei Abstiegskandidaten gegeneinander spielen“, berichtet DJK-Trainer Patrick Lachemeier. „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, in dem wir das etwas bessere Team waren.“ Eine offensivere Ausrichtung im zweiten Durchgang brachte die Darchinger auf die Siegerstraße. „Wir haben verdient gewonnen. Die Spieler waren fleißig und haben gewusst, worum es geht.“

TSV Weyarn – Ascholding/Thanning 4:2(1:1) Tore: 0:1 Kranz (13.), 1:1 Babl (24.), 2:1 Fauck (56.), 2:2 Paciaroni (62.), 3:2 Fauck (76.), 4:2 Celik (90.). Groß war die Erleichterung beim TSV Weyarn nach dem 4:2-Heimsieg gegen die SG Ascholding/Thanning. „Wir sind das Spiel bewusst defensiv angegangen, um den Gegner zu locken“, erklärt TSV-Trainer Michael Hub. „Leider sind wir auch mit Fünfer-Kette in Rückstand geraten. Nach der Umstellung haben wir sofort den Ausgleich gemacht.“

Das 1:1 erzielte Neuzugang Michael Babl nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung. „In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht, auch wenn man die Nervosität gemerkt hat, und unser Geburtstagskind hat zwei wunderschöne Tore geschossen“, sagt Hub. Alexander Fauck, der zwei Tage zuvor seinen 30. Geburtstag gefeiert hatte, traf sehenswert zum 2:1 und 3:2. Den Deckel drauf machte Sinan Celik bei einem Konter zum 4:2-Endstand. „Der Sieg war extrem wichtig für die Tabelle und den Kopf.“