Drei Siege, eine Niederlage: Die Testspiele der Verbandsligisten

– Foto: Sportfotografie Brückner

Das Winterwetter hat die Vorbereitungspläne für die Verbandsligisten in den vergangenen Wochen durcheinandergewirbelt. Um bis zum Auftakt um Punkte wieder in Fahrt zu kommen, testen die Teams aus dem Oberhaus von Sachsen-Anhalt auch fleißig innerhalb der Woche.

Seit dem ersten Testspiel gegen den SSV Markranstädt (1:1) hatten sich die Fußballer des SV Blau-Weiß Dölau aufgrund der winterlichen Bedingungen einige Wochen gedulden müssen. Am Dienstagabend durften sie dann im zweiten Test der Vorbereitung ran - und bestritten diesen erfolgreich. Nach Rückstand durch Manuel Wedler (30.) drehten die Dölauer die Partie gegen Landesligist FSV Bennstedt im zweiten Durchgang. Justin Kreideweiß per Doppelpack (50., 61.) und David Gros (67.) trafen zum 3:1-Erfolg.

Auch der BSV Halle-Ammendorf hatte sich seit seiner Freiluft-Premiere im Jahr 2026 gegen den SC Naumburg (6:2) lange gedulden müssen. Am Dienstagabend stand die Mannschaft von Christian Kamalla dann wieder auf dem Platz. Beim SSV Markranstädt aus der Sachsenliga mussten sich die Ammendorfer mit 1:4 geschlagen geben. Stanley Agwu traf dabei für die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:3.

Damit gespielt werden konnte, hatten sich der SC Bernburg und der VfB Ottersleben kurzfristig auf einen Tausch des Heimrechts geeinigt. So rollte der Ball am Dienstagabend nicht im Magdeburger Südwesten sondern unter dem Flutlicht in der Krumbholzallee. Dort landeten die Bernburger einen 2:1-Heimerfolg. Nach der frühen Gästeführung durch Jonas Riemann per Elfmeter (2.) drehte der SCB die Begegnung durch einen Doppelpack von Carlos Krüger (21., 81.).

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der SV Westerhausen trägt das positive Gefühl weiterhin durch seine Vorbereitung. Beim BV Germania Wolfenbüttel, der als Aufsteiger in der Landesliga Braunschweig auf einem Abstiegsplatz steht, fuhr die Wolfsberg-Elf einen glatten 4:0-Erfolg ein. Ayumu Masaka (17., 47.) und João Paranagua (19., 27.) trafen dabei jeweils doppelt.

16 Gegentreffer hatte der VfB Merseburg in den beiden bisherigen Testspielen der Vorbereitung hinnehmen müssen. Eine stabile Defensive dürfte am Mittwoch gegen den Landesligisten TSV Leuna auf der eigenen Agenda stehen.

Kurzfristig haben sich der FSV Barleben und der 1. FC Lok Stendal auf ein Testspiel unter der Woche verständigt. Am Mittwochabend empfängt der Tabellenachte der Verbandsliga den Oberliga-Aufsteiger.

Ursprünglich hätten sich der SV Dessau 05 und der SV Rot-Weiß Kemberg schon am Dienstag in Dessau begegnen sollen. Kurzfristig allerdings wurden Termin und Austragungsort geändert. So kommt es am Donnerstag in Kemberg zum inzwischen fast schon traditionellen Vorbereitungs-Duell der beiden Teams.

Nach dem bisher einzigen Test gegen den Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Elster (1:3) will der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wieder hochfahren. Bis zum scharfen Start am 27. Februar in Bernburg stehen noch drei Partien im Programm. Die erste davon am Donnerstagabend gegen den Landesligisten CFC Germania.