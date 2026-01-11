Drei Siege bringen Zwischenrunde

Mit drei Vorrundensiegen hat sich die Zweite des 1. FC Saarbrücken am Samstag für den Finaltag beim 28. LBS-Cup des FC Wadrill qualifiziert. Zunächst gab es einen knapper 4:3-Erfolg über den Bezirksligisten SG Lockweiler-Krettnich-Morscholz-Steinberg, dem ein deutlicher 6:1-Triumph über den Landesligisten SV Bardenbach folgte. Zum Vorrundenabschluss setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain dann noch mit 6:2 über den Bezirksligisten SC Birkenfeld, der früher mal in der Oberliga Südwest spielte, durch. Am heutigen Sonntag trifft das blau-schwarze Team um 15.59 Uhr in der Zwischenrunde-Gruppe I auf den Landesligisten SVG Eintracht Altenwald, ehe es dann um 17.07 Uhr gegen den FC Noswendel-Wadern geht, der ebenfalls in der Landesliga spielt. Die Finalspiele finden am selben Abend statt.



