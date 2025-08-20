Drei Scorer beim Debüt: Mit Landesliga-Erfahrung in die Kreisliga

Im RAN1-RBW-Kreispokal des KFV Anhalt-Bitterfeld sorgte der SV Mildensee am Sonnabend durchaus für eine Überraschung. Mit einem 4:0-Heimerfolg warf der Kreisligist den Kreisoberligisten SV Wulfen in der Ausscheidungsrunde aus dem Wettbewerb. Dabei stand ein Neuzugang der Gastgeber im Mittelpunkt.

Mit dem Führungstreffer zum 1:0 und zwei Vorlagen im weiteren Verlauf der Partie spielte sich Lucas Dübecke in den Fokus. Bis zum Sommer lief der 30-Jährige noch in der Landesliga für die SG Reppichau auf. Aus seinen Jahren bei der SGR, der TSG Calbe und dem SV Förderstedt stehen weit mehr als 200 Einsätze und mehr als 100 Treffer in Sachsen-Anhalts zweithöchster Spielklasse in der Vita des Offensivspielers. Zum Spielerprofil:

Nicht grundlos hatte der SV Mildensee, "der Verein an seinem Wohnort", die Verkündung der Dübecke-Verpflichtung in diesem Sommer als "Transferhammer" bezeichnet. "Nach zwei Jahren Überzeugungsarbeit ist es uns gelungen, trotz des Abstiegs in die Kreisliga, ,Dübi' von unserer Vision und dem SV Mildensee zu überzeugen", hatte der Verein zur Vorstellung des Routiniers geschrieben. Der Angreifer hätte Bock, "unsere jungen Spieler zu unterstützen, zu formen und besser zu machen", hieß es weiter. Wie dies in Zukunft aussehen könnte, hat der Top-Neuzugang des Kreisligisten nun schon im ersten Pflichtspiel der Saison gleich einmal gezeigt.

