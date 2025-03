Drei Scorer beim Debüt: Lara Reichert startet traumhaft in Reutlingen

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Lara Reichert: Unser Ziel ist es, in den verbleibenden Spielen das Maximum rauszuholen und jede Partie mit voller Intensität anzugehen. Wir wollen uns sowohl individuell als auch als Team kontinuierlich weiterentwickeln, unsere Abläufe noch besser aufeinander abstimmen und an unseren Stärken arbeiten. Gleichzeitig gilt es, unsere Schwächen zu minimieren, um in entscheidenden Situationen noch abgeklärter zu agieren. Wenn wir es schaffen, konstant unsere Leistung abzurufen, konzentriert zu bleiben und auch in engen Spielen die Nerven zu bewahren, können wir noch einige Plätze gutmachen und am Ende der Saison eine richtig starke Platzierung erreichen.

FuPa: Das Spiel gegen die SG Langenensl./Bingen war laut FuPa-Profil dein Debüt für den SSV: Was waren die Gründe für deinen Wechsel und was hat dich schlussendlich überzeugt?

Lara Reichert: Ja, genau! Es hat sich so angefühlt, als wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, um den nächsten Schritt zu machen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainerteam, das mir von Anfang an das Gefühl gegeben hat, dass ich hier gebraucht werde und auch gut reinpasse. Auch das Umfeld und die Mannschaft haben mich überzeugt – die Mädels haben mich super aufgenommen.

FuPa: Welche Qualitäten zeichnen dich als Spielerin auf und neben dem Platz besonders aus und wie kannst du dem Team am besten helfen?

Lara Reichert: Mit meiner Schnelligkeit! Außerdem bringe ich viel Dynamik mit, bin technisch stark und habe ein gutes Auge für meine Mitspieler. Ich versuche, das Spiel schnell zu machen und kreativ zu sein. Neben dem Platz ist mir wichtig, dass die Stimmung im Team stimmt. Am Ende geht’s darum, dass wir als Einheit funktionieren, und da will ich meinen Teil beitragen.